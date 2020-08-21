美國大選｜民主黨大會星光熠熠　「咖喱仔」Billie Eilish齊背書

隨美國前副總統拜登（Joe Biden）正式接受總統候選人提名，民主黨全國代表大會8月20日閉幕。回顧四日的大會，除了有民主黨元老和新星以及共和黨重量級人物發言以外，還有來自演藝界和體壇的巨星為拜登背書，包括深受年輕人喜愛的歌手Billie Eilish。

圖為2020年8月19日，美國歌手Billie Eilish於民主黨全國代表大會第三晚演唱新歌〈My Future〉。（AP）

Billie Eilish

年紀輕輕已經榮獲格林美獎（Grammy Awards）的Billie Eilish只有18歲，屬於今年的「首投族」。來自洛杉磯的她指摘總統特朗普（Donald Trump）摧毀美國和美國人關心的所有事物，「我們需要一個將會解決氣候變化和新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）等問題的領袖，而不是要否認問題」。

Billie Eilish呼籲選民投票給拜登，形容「沉默不是一個選項，我們不能坐以待斃」，「我們所有人都投票，猶如我們的生命和世界都取決於它」。她隨後首次公開演唱新歌〈My Future〉。

圖為2020年8月20日，美國歌手John Legend和Common於民主黨全國代表大會第四晚演唱〈Glory〉。（AP）

John Legend

41歲的格林美獎得主歌手John Legend獲邀於全國代表大會的第二晚獻唱新專輯《Bigger Love》的歌曲〈Never Break〉。他後來發文感謝邀請，並指歌曲是關於愛、希望和復原能力，認為正是大家所需要的事物。

到了第四晚，John Legend再次走到台前，聯同說唱歌手Common演唱〈Glory〉，向已故黑人民權領袖路易斯（John Lewis）致敬。這首歌曲出自電影《馬丁路德金－夢想之路》（Selma），獲頒奧斯卡最佳原創歌曲。二人於前總統奧巴馬（Barack Obama）任內曾到白宮演唱，過往也不時抨擊特朗普。

圖為2020年8月20日，NBA球星史提芬居里攜同妻子艾莎和兩名女兒亮相民主黨全國代表大會。（AP）

史提芬居里

效力金州勇士並兩奪NBA最有價值球員的籃球明星「咖喱仔」史提芬居里（Stephen Curry）則攜同妻子艾莎（Ayesha Curry）和兩名女兒亮相民主黨全國代表大會。艾莎指，「我們希望確保孩子於一個安全、快樂、健康和公平的國家成長」。他們表示，今次選舉將投票給拜登。

在三分鐘的短片內，居里一家於鏡頭面前交談。其中居里問女兒，對拜登揀選一位女性出任副手有什麼感想，大女賴利（Riley）回答說感到驚喜和開心。

居里為拜登背書其實不教人意外。2017年，金州勇士贏得NBA總冠軍，按照傳統獲邀到白宮，不過居里則拒絕，引起特朗普大怒撤回邀請。不過居里一直未表明願意為任何候選人站台。

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