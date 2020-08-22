特朗普呼籲抵制固特異輪胎廠商　勒邦占士開腔力撐「同鄉」

固特異輪胎（Goodyear，或稱好時年）因為禁止員工配戴政治相關的服飾，引起美國總統特朗普（Donald Trump）不滿，後者公開呼籲抵制。跟這間輪胎廠商同樣來自俄亥俄州的NBA球星勒邦占士（LeBron James）8月21日則開腔力撐。

固特異輪胎總部和「大帝」勒邦占士的家鄉同樣是俄亥俄州阿克倫（Akron）。占士表示，固特異不但對阿克倫和阿克倫的歷史，甚至對美國都（有）很好（的作用）。他形容固特異是不可思議的品牌，有不可思議的歷史，「我們堅強，我們一向團結，尤其是我的城市」。

占士說，阿克倫是小城市，當地人一直覺得被忽視，不過那正是使他們更加團結的原因，讓他們更加強大。

So PROUD to call them FAMILY!!! 💛💙🙏🏾👑 https://t.co/dtA0Yt5TI5 — LeBron James (@KingJames) August 21, 2020

曾三奪NBA總冠軍的占士向來支持阿克倫的社區改善項目。他於當地就讀高中時，帶領學校贏得州內聯賽冠軍，畢業後直接加入NBA。

特朗普8月19日指摘固特異禁止員工佩戴印有他支持者推崇的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）口號的棒球帽。行政總裁克雷默（Rich Kramer）20日發信解釋，公司政策向來不准穿戴政治相關的服飾，但澄清容許員工透過服飾表達支持執法人員。