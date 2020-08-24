安倍晉三腸患困擾近50年　難以痊癒「手尾長」

日本首相安倍晉三8月24日成為日本史上連續在任時間最長的首相。不過同日他相隔一周再度出入醫院，外界不禁擔憂他的身體狀況。他曾患上潰瘍性結腸炎，這是難以根治的疾病，飲食及作息不當，或是太大壓力都可導致病情反覆，更有機會演變為癌症。

安倍晉三8月24日前往東京慶應大學醫院，是繼8月17日之後再次前往該醫院。首相官邸表示，安倍是遵循醫生要求一周後再到醫院。

《讀賣新聞》引述消息人士稱，安倍今次再到醫院是領取體檢報告；日本電視台（Nippon TV）就引述政府及執政黨消息指，安倍前往醫院是為治療慢性疾病。

潰瘍性大腸炎

安倍自17歲起就患上潰瘍性大腸炎，一直未能完全痊癒，相關病史長達48年。潰瘍性結腸炎發病高峰期分別是20至30歲，以及60至70歲。此病難以根治，飲食及作息不當，或是太大壓力都可導致病情反覆。

潰瘍性結腸炎會導引腹痛、持續或間歇性腹瀉，還會出現大便帶血及明顯消瘦等，當炎症持續，甚至有機會演變為癌症。

恐再舊病復發

安倍2006年首度拜相，接近1年後因壓力太大致使大腸炎復發，需辭去首相之職。如今65歲的他在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情發生後，已連續工作147日。副首相麻生太郎稱，恐怕他積勞成疾。

以安倍的年齡、腸胃病史、加上工作壓力，就算日本政府否認他在官邸吐血的傳聞，但外界都擔心他可能真是過度操勞以至舊病復發。

共同社22日引述相關人士指出，安倍已連續3日僅工作半晝，並會在下周繼續「省電模式」，削減他預定出席的會議數量。