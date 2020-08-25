疑遭女兒威脅脫離關係「特粉」辭職　「勝利者」開心宣告暫別網民

美國白宮高級顧問康韋（Kellyanne Conway）8月23日晚上宣布月底離任，稱須專注於家庭。在她宣布辭職前，其立場「反特」、年方15的女兒克勞迪婭（Claudia）23日較早時曾威脅說要與家人脫離關係。克勞迪婭其後指網民曲解她的意思，但同時又在TikTok發片擺出勝利者的姿態。

這位自稱是「激進不可知論／自由派／左派人士」的少女在24日發片稱：「看我做到了什麼！看我做到了什麼，各位先生女士。」這令人聯想到，她是在確認自己過去一段時間在網上將雙親、尤其是母親推到網上輿論「火線」的言行，是導致父母同一天宣布從各自的政治工作中退下來的原因。

克勞迪婭過去數月就「黑人的命也是命」運動、反種族歧視示威、美國總統特朗普（Donald Trump）的政策等在社交網絡發文。她其後被迫刪除帳戶。

她發布的內容在7月18日又重新回到網民的視線，之後她不時發文發片。

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克勞迪婭的父親喬治（George Conway）也「反特」，惟她說兩人在政見上沒有一致之處。克勞迪婭更令媽媽處於尷尬位置，因康韋是特朗普的支持者。

這位少女過去數月在社交媒體批評雙親的政見，已引起外界注意。

她在7月呼籲選民投票踢走特朗普：

reminder that a third party vote is a vote for trump!! don’t feed into the fire. we must get him OUT. i am compelling my younger audience, if you can, to VOTE. every vote counts. — CLAUDIA CONWAY (@claudiamconwayy) July 29, 2020

她23日於Twitter上推文，稱康韋的工作從一開始就摧毀她的生活，克勞迪婭又表示對康韋會在共和黨代表大會發言一事感崩潰。

克勞迪婭同日說，自己正式就「解放」推進，歡迎大家來瞭解她的新生活。這句話似乎是在預告她想自親子關係中「解放出來」。但她後來又發推文解釋，是她自多年的童年創傷與虐待中獲得釋放。

誰曾對她施虐以及令她心靈受創？這看來又會是另一個新聞的標題。

i’m devasted that my mother is actually speaking at the RNC. like DEVASTATED beyond compare — CLAUDIA CONWAY (@claudiamconwayy) August 23, 2020

my mother’s job ruined my life to begin with. heartbreaking that she continues to go down that path after years of watching her children suffer. selfish. it’s all about money and fame, ladies and gentlemen. — CLAUDIA CONWAY (@claudiamconwayy) August 23, 2020

y’all love to twist everything 😭😭 i’m not getting emancipated because of my mom’s job.. it is because of years of childhood trauma and abuse — CLAUDIA CONWAY (@claudiamconwayy) August 23, 2020

「特粉」家中兩人卻「反特」

康韋2016年8月成為特朗普競選團隊經理，他上任總統後成為白宮高級顧問。身為特朗普支持者的她，屢次為特朗普的言行「護航」，包括創出「另類事實」（alternative facts）這個令人為之側目的「新詞彙」。

她24日發聲明稱本月底離職，丈夫喬治亦正作出改變。她說，他們4個孩子已在家遙距學習至少數個月，孩子「在家學習」需要家長一定程度的關心和警覺。

喬治會從反對特朗普的「前線」上退下來。

喬治與總統曾隔空互罵

康韋準備辭官，喬治24日較早時在Twitter表示，他正退出「林肯計劃」（Lincoln Project），以在家庭事務獻出更多時間。「林肯計劃」是由反對總統特朗普的共和黨人組織的團體。

這對政見不同的夫婦近年引起網民注意。喬治曾公開質疑特朗普的精神健康，並加入反對後者連任的「林肯計劃」。他連番「炮轟」特朗普，指這位美國總統是「最糟糕的傻瓜」；特朗普也不是省油燈，隨即回擊指喬治是「來自地獄的丈夫」。

康韋說，與丈夫在很多事情上有分歧，但他們在孩子的問題上會團結。

這對政壇夫妻決定「重返家庭」，克勞迪婭24日也在Twitter及TikTok發文，她說看來是說最近發生的事情太多了，她會從社交媒體活動中放一個「精神健康假期」。她在推文中呼籲人們不要恨她的父母。