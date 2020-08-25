疑遭女兒威脅脫離關係「特粉」辭職　「勝利者」開心宣告暫別網民

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美國白宮高級顧問康韋（Kellyanne Conway）8月23日晚上宣布月底離任，稱須專注於家庭。在她宣布辭職前，其立場「反特」、年方15的女兒克勞迪婭（Claudia）23日較早時曾威脅說要與家人脫離關係。克勞迪婭其後指網民曲解她的意思，但同時又在TikTok發片擺出勝利者的姿態。

這位自稱是「激進不可知論／自由派／左派人士」的少女在24日發片稱：「看我做到了什麼！看我做到了什麼，各位先生女士。」這令人聯想到，她是在確認自己過去一段時間在網上將雙親、尤其是母親推到網上輿論「火線」的言行，是導致父母同一天宣布從各自的政治工作中退下來的原因。

克勞迪婭過去數月就「黑人的命也是命」運動、反種族歧視示威、美國總統特朗普（Donald Trump）的政策等在社交網絡發文。她其後被迫刪除帳戶。

她發布的內容在7月18日又重新回到網民的視線，之後她不時發文發片。

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克勞迪婭的父親喬治（George Conway）也「反特」，惟她說兩人在政見上沒有一致之處。克勞迪婭更令媽媽處於尷尬位置，因康韋是特朗普的支持者。

這位少女過去數月在社交媒體批評雙親的政見，已引起外界注意。

她在7月呼籲選民投票踢走特朗普：

她23日於Twitter上推文，稱康韋的工作從一開始就摧毀她的生活，克勞迪婭又表示對康韋會在共和黨代表大會發言一事感崩潰。

克勞迪婭同日說，自己正式就「解放」推進，歡迎大家來瞭解她的新生活。這句話似乎是在預告她想自親子關係中「解放出來」。但她後來又發推文解釋，是她自多年的童年創傷與虐待中獲得釋放。

誰曾對她施虐以及令她心靈受創？這看來又會是另一個新聞的標題。

「特粉」家中兩人卻「反特」

康韋2016年8月成為特朗普競選團隊經理，他上任總統後成為白宮高級顧問。身為特朗普支持者的她，屢次為特朗普的言行「護航」，包括創出「另類事實」（alternative facts）這個令人為之側目的「新詞彙」。

她24日發聲明稱本月底離職，丈夫喬治亦正作出改變。她說，他們4個孩子已在家遙距學習至少數個月，孩子「在家學習」需要家長一定程度的關心和警覺。

喬治會從反對特朗普的「前線」上退下來。

喬治與總統曾隔空互罵

康韋準備辭官，喬治24日較早時在Twitter表示，他正退出「林肯計劃」（Lincoln Project），以在家庭事務獻出更多時間。「林肯計劃」是由反對總統特朗普的共和黨人組織的團體。

這對政見不同的夫婦近年引起網民注意。喬治曾公開質疑特朗普的精神健康，並加入反對後者連任的「林肯計劃」。他連番「炮轟」特朗普，指這位美國總統是「最糟糕的傻瓜」；特朗普也不是省油燈，隨即回擊指喬治是「來自地獄的丈夫」。

康韋說，與丈夫在很多事情上有分歧，但他們在孩子的問題上會團結。

這對政壇夫妻決定「重返家庭」，克勞迪婭24日也在Twitter及TikTok發文，她說看來是說最近發生的事情太多了，她會從社交媒體活動中放一個「精神健康假期」。她在推文中呼籲人們不要恨她的父母。

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