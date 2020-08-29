泰國版《如懿傳》？「廢妃」詩妮娜傳將出獄　將飛德國陪伴泰王

經常撰寫泰國王室相關報道的記者、著有《泰王的新衣: 從神話到紅衫軍，泰國王室不讓你知道的祕密》一書的馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）8月28日在Facebook發文，稱2019年10月已被廢的王妃詩妮娜（Sininat Wongwachiraphak）傳聞會在8月29日出獄，之後會飛往德國慕尼黑，陪伴泰王哇集拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）。

如他所說屬實，她的遭遇會令人聯想到國產電視劇《如懿傳》或《甄嬛傳》中的女主角，或會在待過「冷宮」之後迎來人生的高峰？

馬歇爾在Facebook發文引述王室消息稱，詩妮娜會自位於拉堯（Lat Yao）的中央女子監獄獲釋。

消息指本來的計劃是她在9月3日飛往德國慕尼黑，但泰王改變主意，而她會早點成行。

哇集拉隆功2019年冊立王后素提達（Queen Suthida）之後，同年7月28日立詩妮娜為妃，卻又在同年10月22日褫奪她的銜頭。泰國王室便以「不忠」、「野心勃勃」和企圖阻止素提達加冕等原因，褫奪她的王室頭銜和軍銜，並且被貶為庶民。

有傳聞指泰王在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發後，就帶着多名後宮妃嬪飛往德國，而且生活奢華，導致泰國民眾為之不滿。

泰國前王妃詩妮娜與泰王亦有過甜蜜恩愛的時光，只是隨着前者妃位被廢，一切已成回憶。（Thailand's Royal Office）

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泰國王后素提達穿上傳統正裝，感覺端莊大方。（泰國公關部門）