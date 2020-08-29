哈里將戴妃手錶贈梅根惹怒威廉？　真相卻為傳媒抹黑

政壇花邊
撰文：
最後更新日期：

打從決定接受英國哈里王子求婚、嫁進皇室的那一刻，本是女演員的梅根就註定自己這段第二次婚姻會非常的不尋常，一般婦女常有的婆媳、姑嫂戰爭，她因為奶奶戴安娜早逝、哈里並無姊妹，都沒有面臨到，然而哈里的哥哥威廉卻比一百個姑奶還難對付，又由於貴為未來英國國王，得到皇室上下與媒體力挺，威廉始終對梅根深具戒心、無法接受，讓梅根和哈里在皇室待不下去出走美國，還要三不五時被八卦刊物批評，罪名常都是惹怒威廉。

【相關圖輯】哈里王子梅根搬去荷里活影星區為拍戲　「復出價」比黑寡婦高3倍（點圖預覽內容）：

+5
+5
+5

《婦女時代》月刊（Woman's Day）近來又指威廉對梅根和哈里非常不滿，起因來自於梅根某張照片裏戴着名貴的卡地亞鑽錶，竟被鷹眼網友發現與戴安娜生前的某款手錶極為相似，懷疑是否哈里特別將母親的遺物轉贈梅根，連英國王室都注意到這件事。威廉被傳對哈里自私、不尊重兄長的行為憤怒不已，梅根在他眼中更加可惡，變成「奪走亡母紀念物」的邪惡女人，尤其以哈里和梅根為主角的新書《尋找自由》上市後在英美都是暢銷冠軍，書中對英國王室及威廉和他妻子凱特，有不少批評，威廉心頭怒火未消，又來這麼一樁，兄弟之間的親情更難修補。

梅根卡地亞手錶風波：

專門打臉八卦的網站則替梅根澄清，所謂的「戴妃遺物名錶風波」根本是誤會一場，梅根那張照片早在2016年拍攝的，那時她並不是哈里的妻子，那錶是她為了慶祝自己演出的劇集《金裝律師》續約第3季買給自己的禮物，與戴妃生前擁有的錶是同款而非同一隻，八卦小報卻連這樣也能拿來批判梅根，繼續將她妖魔化。

回顧更多有關哈里與梅根的新聞（點擊放大閱讀）：

+4
+4
+4

【相關圖輯】凱特超越英女王成最受歡迎王室成員　梅根粉絲不服氣（點圖放大瀏覽）：

+12
+12
+12

【相關圖輯】英國王室最美不是戴安娜而是她　人氣力壓姐姐英女王　一生毀於「禁忌之戀」（點圖繼續閱讀）：

+19
+19
+19
哈里梅根維持奢華生活要靠人？　連租豪宅搭私人飛機都唔使畀錢
【英國王室】戴妃逝世23年　兩子想再查死因　怕梅根凱特同一下場
失魂男遺失卡地亞婚戒　FB開帖求助網民　結果令人哭笑不得
【經典重現】卡地亞80年代經典豹錶重出「江湖」　向摩登女性致敬
菲臘親王被爆有30名情婦私生子遍全國？　英女王為保聲譽啞忍73年
鳥籠中的戴安娜如何借衣着發表大膽宣言？與尊特拉華達共舞最經典
哈里梅根新書《尋找自由》被斷後路　凱特「無心插柳」IG掀罵戰？
【英國王室】哈里梅根新書大爆妯娌不和內幕　與凱特鬧翻全因一人
梅根勝凱特　冠軍公認美人　整形醫生黃金比精算五大最美王室女性
【英國王室】喬治王子7歲生日　「換牙仔」仍笑容燦爛

延伸閱讀

性情大變只為保命！馬西屏消失「關鍵時刻」內幕曝光

獨／談圈內情得內傷 王家梁未來感情不公開

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。