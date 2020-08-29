哈里將戴妃手錶贈梅根惹怒威廉？　真相卻為傳媒抹黑

打從決定接受英國哈里王子求婚、嫁進皇室的那一刻，本是女演員的梅根就註定自己這段第二次婚姻會非常的不尋常，一般婦女常有的婆媳、姑嫂戰爭，她因為奶奶戴安娜早逝、哈里並無姊妹，都沒有面臨到，然而哈里的哥哥威廉卻比一百個姑奶還難對付，又由於貴為未來英國國王，得到皇室上下與媒體力挺，威廉始終對梅根深具戒心、無法接受，讓梅根和哈里在皇室待不下去出走美國，還要三不五時被八卦刊物批評，罪名常都是惹怒威廉。

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《婦女時代》月刊（Woman's Day）近來又指威廉對梅根和哈里非常不滿，起因來自於梅根某張照片裏戴着名貴的卡地亞鑽錶，竟被鷹眼網友發現與戴安娜生前的某款手錶極為相似，懷疑是否哈里特別將母親的遺物轉贈梅根，連英國王室都注意到這件事。威廉被傳對哈里自私、不尊重兄長的行為憤怒不已，梅根在他眼中更加可惡，變成「奪走亡母紀念物」的邪惡女人，尤其以哈里和梅根為主角的新書《尋找自由》上市後在英美都是暢銷冠軍，書中對英國王室及威廉和他妻子凱特，有不少批評，威廉心頭怒火未消，又來這麼一樁，兄弟之間的親情更難修補。

梅根卡地亞手錶風波：

專門打臉八卦的網站則替梅根澄清，所謂的「戴妃遺物名錶風波」根本是誤會一場，梅根那張照片早在2016年拍攝的，那時她並不是哈里的妻子，那錶是她為了慶祝自己演出的劇集《金裝律師》續約第3季買給自己的禮物，與戴妃生前擁有的錶是同款而非同一隻，八卦小報卻連這樣也能拿來批判梅根，繼續將她妖魔化。

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