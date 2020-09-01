「廢妃」詩妮娜重獲寵幸畫面疑曝光　泰王接機親暱攙扶互動甜蜜

泰國35歲廢妃詩妮娜（Sininat Wongwachiraphak）去年被指控「對君主不忠」，遭泰王拉瑪十世哇集拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）拔除一切頭銜，關押在曼谷附近的空隆中央監獄。她坐牢近1年後，卻於上（8）月29日獲釋出獄，搭機飛抵德國慕尼黑，與親自接機的泰王互動親密。畫面流出以後，再度引發各界揣測。

根據德國《圖片報》（BILD），詩妮娜29日獲釋以後，立刻搭乘泰王其中一架私人波音737飛機抵達慕尼黑機場（Munich Airport）。現年68歲的泰王身穿黑色背心現身，親暱地攙扶著愛妾。

King Vajiralongkorn and Sineenat "Koi" Wongvajirapakdi, together again, Saturday 29 August 2020. Photograph courtesy of BILD. pic.twitter.com/69TqFvXIbD — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) August 30, 2020

泰王在疫情期間並未待在國內，而是帶著20名「後宮」前往德國加爾米施帕滕基興（Garmisch-Partenkirche），包下四星級酒店聖內比遲（Sonnenbichl）躲疫情。他29日接機成功以後，就帶著詩妮娜返回這裡。

外媒指出，詩妮娜29日才抵達，泰王另一架編號HS-MVS的波音737飛機31日就從慕尼黑起飛，前往蘇黎世。

泰國專家與記者馬修（Andrew MacGregor Marshall）說明，泰國素提達王后（Queen Suthida）目前居住在瑞士恩格爾貝格（Engelberg），泰王前往拜訪前，通常都會先飛抵蘇黎世機場。外界猜測，泰王此舉是否想要安撫妻子。

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