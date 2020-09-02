泰國「廢妃」詩妮娜敗部復活　政府公報恢復其所有頭銜軍銜

泰國王室再傳出新消息，「廢妃」詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）正式翻身，泰國政府公報（Royal Thai Government Gazette）8月29日刊憲恢復詩妮娜所有王室頭銜和軍銜，公報在9月2日公開，內容並指詩尼娜的紀錄沒有瑕疵。 泰王哇集拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）2019年7月冊封詩妮娜為妃子，但同年10月突然撤銷詩妮娜所有的軍銜和頭銜，如今詩尼娜重新復位。

▼想看更多詩妮娜意氣風發時拍下的照片，請點擊放大觀看：

+ 6 + 6 + 6

這份政府公報表示，恢復詩妮娜所有王室頭銜和軍銜，又指她並非有污點不潔之人，應該待她如同她的頭銜從未被廢除一樣。中央社報道，這份公報由泰王署名，日期為8月28日。

BREAKING: Thai King Vajiralongkorn reinstates Sineenat Wongvajirapakdi with all military and royal titles after stripping the royal consort of them 10 months ago, Royal Gazette announces. The reinstatement took place on Aug 28 pic.twitter.com/LoTTErqnJw — Pichayada P. (@PichayadaCNA) September 2, 2020

這次詩妮娜「敗部復活」，早前已傳出消息，經常撰寫泰國王室相關報道的記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）8月28日在Facebook發文稱，詩妮娜8月29日出獄，並搭乘飛機前往德國與泰王見面，之後更有疑似泰王親自前往接機的相片曝光。

更有泰國媒體報道稱，詩妮娜得見泰王，多得她的前下屬、目前最得寵的歐拉弄（Oranong Siriwachiraphak）。詩妮娜入獄前，歐拉弄是其秘書兼女官。

詩妮娜本來有少將軍銜，2019年獲泰王冊封為像古代中國貴人的「昭坤帕」（Chao Khun Phra），這也是1932年泰國實施君主立憲制以來，泰王首度納妃。

▼圖為泰王與王后素提達的照片，請點擊放大觀看：

+ 15 + 15 + 15

【相關圖輯】泰王德國酒店避疫 20妃嬪隨侍在側 擁軍事編號方便角色扮演（點圖大閱讀）：