泰國「廢妃」詩妮娜敗部復活　政府公報恢復其頭銜和軍銜

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泰國王室再傳出新消息，「廢妃」詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）正式翻身，泰國政府公報（Royal Thai Government Gazette）8月29日發文恢復詩妮娜所有王室頭銜和軍銜，公報在9月2日公開，內容並指詩尼娜的紀錄沒有瑕疵。

泰王哇集拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）2019年7月冊封詩妮娜為妃子，但同年10月突然撤銷詩妮娜所有的軍銜和頭銜。

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這次詩妮娜「敗部復活」，早前已傳出消息，經常撰寫泰國王室相關報道的記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）8月28日在Facebook發文稱，詩妮娜8月29日出獄，並搭乘飛機前往德國與泰王見面。

更有泰國媒體報道稱，詩妮娜得見泰王，多得她的前下屬、目前最得寵的歐拉弄（Oranong Siriwachiraphak）。詩妮娜入獄前，歐拉弄是其秘書兼女官。

詩妮娜本來有少將軍銜，2019年獲泰王冊封為像古代中國貴人的「昭坤帕」（Chao Khun Phra），這也是1932年泰國實施君主立憲制以來，泰王首度納妃。

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