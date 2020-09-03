金正恩曾對白宮前發言人放電？　桑德斯稱特朗普還叫她為國獻身

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美國白宮前發言人桑德斯（Sarah Sanders）的回憶錄《為自己發聲》（Speaking for Myself，暫譯）將於9月8日出版，她在書中提到，美國總統特朗普認為朝鮮領導人金正恩對她有意思。

金正恩曾對桑德斯放電？

2018年6月，特朗普和金正恩在新加坡舉行歷史性的首次特金會，時任白宮發言人的桑德斯隨行。桑德斯說，特金兩人會談時，「我抬起頭，發現金正恩正盯着我瞧。我們視線直接對上，他微微點頭，似乎對我眨了眨眼。我呆住了，很快低下頭去繼續做筆記。」

心情很好的特朗普會後開玩笑說：「金正恩煞到妳了（編按：意指喜歡）！真的，他XX的對妳有意思！」特朗普還告訴桑德斯，「為了國家着想，妳應該去朝鮮。」

據傳有意競選阿肯色州州長的桑德斯，在回憶錄中也披露一些白宮官員的故事。例如川金會時，特朗普拿出薄荷涼糖要請金正恩吃一顆，金正恩不太情願地接過來。此時特朗普把口中的糖噴出來，向金正恩保證真的是糖而不是毒藥。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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