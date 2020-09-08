特朗普前私人律師出書爆料　總統有幾憎奧巴馬　參加大選其實為利

美國總統特朗普的前私人律師科恩在新書中爆料，特朗普非常討厭前總統奧巴馬，認為奧巴馬是仰賴對少數族裔的優惠才能進哈佛大學。特朗普甚至曾聘請一名「奧巴馬分身」來拍攝影片，把奧巴馬「開除」。書中說，特朗普對少數族裔不屑一顧，認為西語裔和非裔一樣「愚蠢」，不會投票給他。

科恩新書爆料：

美國有線新聞網絡（CNN）報道，科恩在這本於9月8日發行的書中說，特朗普非常厭惡奧，他在出馬競選前，除了公開質疑奧巴馬的出生地，甚至找來一名「奧巴馬分身」拍攝影片，先將這名長得很像奧巴馬的人羞辱一頓，再比照他過去的實境秀節目《飛黃騰達》，把此人開除。

科恩在新書中並未揭露「奧巴馬分身」的真實身分，也沒提到拍攝影片日期，但附上一張照片顯示，特朗普坐在辦公桌前，面對一名非裔男性，這名男子身穿西裝，衣領上有美國國旗別針。

【相關圖輯】美國大選｜8張圖看清特朗普、拜登支持者 「他不是Trump」成理由

+ 11 + 11 + 11

科恩擔任特朗普律師多年，自稱經常幫特朗普喬事。科恩曾痛斥特朗普「作弊、說謊、行騙、霸凌他人」，不僅是「種族主義者，更是掠奪者和大騙子」，還說特朗普有意利用總統職位之便中飽私囊。

科恩還說，特朗普崇拜俄羅斯總統普京，傾心於普京的權勢和影響力，佩服普京掌控全俄國。科恩並說，特朗普本人認為自己會輸掉總統大選，但他的目標是與普京交好，選後能從莫斯科的房地產計劃受益。

【相關圖輯】美國第一夫人家鄉出現搞笑特朗普雕像 網民批：浪費木材

+ 4 + 4 + 4

特朗普2015年宣佈投入總統大選後，對少數族裔不屑一顧，他曾批評墨西哥人都是罪犯和強暴犯，引發軒然大波。特朗普據信告訴科恩：「我永遠不會得到西語裔的選票。就像黑人一樣，他們太愚蠢了，不會投票給特朗普。他們不是我的選民。」

科恩說，特朗普就是個種族主義者，「對所有非裔評價都很低」，包括一些領導人。奧巴馬2008年當選美國總統後，特朗普曾憤怒表示，黑人領導的都是「鳥不生蛋的國家」。南非前總統曼德拉過世後，特朗普曾說，「曼德拉把整個國家搞得一團糟，去你的曼德拉。他不是個領導人」。

【相關圖輯】國際影像｜美國波特蘭示威迎接100天 市內烽煙四起人們憤恨未平

+ 14 + 14 + 14

科恩在特朗普陣營「通俄門案」調查期間，遭檢方起訴逃稅、金融詐欺和違反競選財務法等罪名，達成認罪協商後2018年底遭紐約法院判處三年徒刑隨後入監，今年5月因疫情獲釋，改為在家監禁。

白宮發言人麥肯內尼發表聲明指科恩書中都是謊言：「科恩是名譽掃地的重罪犯，被取消律師資格，還對國會撒謊。他毫無信譽，企圖利用謊言牟利不足為奇。」

【相關圖輯】美國第一家庭家務助理爆料 「第一千金」與「第一夫人」鬥一番

延伸閱讀

紐時：美國考慮以迫害人權為由 禁新彊棉花產品輸入

川普喊完「我當總統你們超幸運」美股就崩了…股市似乎押寶拜登將勝選

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】