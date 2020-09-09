白宮前發言人新書：金正恩擔心遭毒害　曾抗拒特朗普送TicTac糖

臨近美國大選，不斷有爆料白宮內幕的新書面世，曾在特朗普年代擔任白宮發言人、2019年6月辭職的桑德斯（Sarah Sanders）就在今年9月8日正式出版新書《為自己發聲》（Speaking for Myself，暫譯），她在書中講述2018年6月的新加坡「特金會」上，特朗普曾向朝鮮領導人金正恩遞上「的嗒糖」（TicTac），但金正恩露出猶豫神色，似乎擔心遭毒害。

白宮前發言人桑德斯（Sarah Sanders）的新書在9月8日正式出版（新書官方網站）

桑德斯在書中寫道，特朗普在「特金會」的工作午餐期間，曾向金正恩遞上的嗒糖，但當時金正恩猶豫不決，似乎在擔心這是否嘗試毒害他，一時之間未知如何反應。

桑德斯再稱，特朗普之後誇張地呼出一口氣，然後拿出幾粒糖果放進自己口中，以示糖果沒有問題，最終金正恩才不大情願地收下糖果，並吃掉它。

圖為特朗普2018年6月12日在新加坡「特金會」後的記者會上（Getty）

檢查簽名用的筆是否裝有設備

這本新書又指出，在特朗普與金正恩簽署聯合聲明之前，朝鮮方面的官員徹底地展開安全檢查，包括事先檢查給金正恩使用的筆，有負責人戴上白手套，然後檢查給金正恩使用的筆是否裝有設備。

新書並提到，金正恩是美國職業籃球隊「邁阿密熱火」（Miami Heat）的超級粉絲，曾向美國官員表示自己想去邁阿密等。

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