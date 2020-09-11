比利時前國王私生女稱　頭銜特權要與異母手足看齊　不是為當公主

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比利時前國王阿爾貝二世（Albert II）1月底承認的私生女博埃爾（Delphine Boël）在9月10日提告，訴請法院判准她享有等同「父王」婚生子女的權利與頭銜。委任律師表示，這無關她想不想成為公主，而是「不想成為一個打折的孩子，她想要擁有和哥哥姐姐們完全一樣的特權、頭銜與能力。」

比利時前國王阿爾貝二世私生女博埃爾：

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博埃爾現年52歲，是一位藝術家。比國媒體指出，如果法院判准博埃爾的請求，她的子女將有權受封頭銜。但阿爾貝二世的律師指出，只有王家法令（royal decree）能頒給博埃爾「公主」頭銜，法院無權這麼做。

阿爾貝二世有非婚生子女的傳聞首見於前王后寶拉（Queen Paola）1999年的一本非授權自傳，旋即變成比利時的王室醜聞與長期媒體八卦。博埃爾則在2005年的一個訪問中，直指阿爾貝二世是她的生父，但一直等到阿爾貝二世2013年因健康因素讓位，並且喪失免受追訴特權後，才正式提出確認親子關係的訴訟。

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阿爾貝二世一直拒絕進行DNA鑑定，直到法院警告他將面對一天5000歐元的罰款後，才同意進行鑑定，並於1月底承認博埃爾是他的第四個孩子。

根據博埃爾母親、德塞利斯隆尚男爵夫人（Baroness Sybille de Selys Longchamps）說法，她與即位前的阿爾貝二世在1966至1984年間，維持着長達18年的婚外情。博埃爾出生時，阿爾貝二世人就在現場。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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