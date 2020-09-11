調查顯示在德國人心中特朗普比新冠肺炎可怕

德國9月10日一項最新調查顯示，相較於感染新冠肺炎（COVID-19）的風險，德國人更擔心美國總統特朗普（Donald Trump）和經濟問題。

據美國政治新聞網站Politico和德國之聲等媒體報道，德國R+V保險集團展開的「最害怕什麼」年度民調結果出爐，該民調始於1992年，2020年的民調在6月和7月進行，受訪者約為2,400人。

結果顯示最多的德國受訪者擔憂「特朗普的政策會令世界變得更加危險」，這一選項獲得了53%受訪者的選擇。2019年這一選項獲得了55%的選擇，並列排在第2。

路透社報道，調查沒有透露特朗普令德國人感到擔憂的具體政策，但R+V保險集團引述了海德堡大學政治學教授施密特（Manfred Schmidt）對特朗普外交政策的批評，其中提到中美經貿磨擦、美國針對盟國包括德國實行的貿易和安全政策攻擊、退出國際合作以及美國與伊朗的緊張關係等。

調查發現，有32%的受訪者表示害怕自己得到重病或新冠肺炎，這一選項僅排在第17位。

路透社稱，相較歐洲其他國家，德國新冠肺炎確診病例數和死亡病例數一直控制在較低水平，但是近期新增病例數量又有所上升。

德國人十分擔心疫情造成的經濟影響。對「生活成本上升」的擔憂以51%的比例位居第2，比2019年增加了8個百分點。

排名第3和第4的選項也與經濟有關，分別是「歐盟債務危機給納税人帶來負擔」（49%）以及「經濟形勢惡化」（48%）。