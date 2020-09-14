美國山火災情空前　特朗普「神理論」：早勸加州多清理落葉

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美國西岸加州、俄勒岡州與華盛頓州野火肆虐，規模空前，燒毀近500萬英畝土地，相當於一個新澤西州，已造成卅多人死亡，大多在加州和俄勒岡州。總統特朗普定9月14日前往加州視察，他批評這些州沒能妥善管理森林，才導致野火發生，民主黨對手拜登則歸咎於氣候變遷。

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瑞士空氣清淨科技公司IQAir於9月12日的資料顯示，野火產生的濃煙使俄勒岡州最大城波特蘭的空氣品質成為全球最差，三藩市居次，西雅圖第三。

拜登說：「科學很清楚，這類致命跡象不會讓人弄錯：氣候變遷已迫在眉睫，威脅我們的生活方式。特朗普可以否認事實，但事實千真萬確。」

特朗普曾說，西部幾個州長應為近年野火擴大承擔責任，他們在森林管理方面做得很差。特朗普上月曾在造勢大會上說，如果加州勤於清理落葉，就能防止野火發生，「你得清理你的森林，森林裏有很多落葉和樹枝，都是易燃物，我三年來一直這樣勸，但他們不聽」。

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白宮表示，特朗普9月14日將在加州首府沙加緬度聽取簡報。今年以來，加州野火已燒毀320萬英畝土地，面積之大，打破加州歷年紀錄，加州還有接近4個月的野火季要度過。

波特蘭在9月12日早晨濃煙嗆人。《法新社》報道，一名37歲男性居民說：「好像抽了100根煙一樣，我從未看過這種景象，但情況有好轉，我們試着正面以對。」

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俄勒岡州仍有數十人失聯，該州緊急應變主任說，官員準備好因應「大規模死亡事件」，預料灰燼中會再找到更多遺體。俄勒岡州約50萬民眾撤離，空氣中有毒物質濃度創下歷史新高，固守家園的居民用毛巾堵住門縫，以免毒氣竄進屋內，部分人就算在自宅也戴起N95口罩。

不過經過四天危險的高溫強風之後，似乎看到一絲希望，來自海洋的冷風將帶來較為涼爽、濕潤的天氣，有助於消防人員滅火。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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