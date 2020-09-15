特朗普曾欲突訪韓朝邊界板門店？記者爆料：他怕回不來　吻別妻子

美國總統特朗普2019年6月前往南朝鮮非軍事區板門店，成為首位踏上朝鮮領土的美國總統。但韓聯社報道，「水門案」資深記者伍德沃德（Bob Woodward）新書《憤怒》（Rage）爆料，其實特朗普早在2017年就有意前往板門店，他當時還擔心自己可能回不來，臨走前吻別夫人梅拉尼婭。不過，由於當天天氣惡劣和濃霧，特朗普搭乘的直升機「陸戰隊一號」被迫折返，行程取消。

美國總統特朗普對梅拉尼婭一見鍾情:（點閱下圖查看）

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韓聯社根據取得的新書《憤怒》相關內容指出，特朗普在2017年11月8日搭乘美國總統專用直升機「陸戰隊一號」，打算突然造訪板門店。特朗普當時說：「他們知道我要來了，不是嗎？」

特朗普還對直升機上的其他人說：「今天早上起床時，我吻別了梅拉尼婭，對她說：『我可能再也見不到妳。』如果美國總統發生甚麼事，那對我們國家來說會是最糟糕的事。」

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最後由於天氣仍沒有好轉，特朗普這項行程取消，同時也擔心這項決定會顯得自己軟弱。他說：「我知道你們必須做出決定，而你們也做出最安全的決定。」特朗普又補一句：「但這會讓我們顯得軟弱。」

然而，當時的美韓聯軍司令布魯克斯（Vincent Brooks）稱，沒有情報顯示朝鮮當局知道特朗普總統突然要造訪板門店。事實上，特朗普欲造訪板門店當年正值朝鮮挑釁高峰，進行多次飛彈試射和一次核試驗。

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