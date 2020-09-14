【美國大選】特朗普：如成功連任　尋求有第三個任期

美國11月舉行大選，總統特朗普（Donald Trump）9月12日再次語出驚人，稱如果連任成功，將尋求第三任期。

特朗普9月12日在美國內華達州舉行競選集會時對選民說：「52天之後，我們將在內華達州獲勝，並贏得另一個白宮4年任期。」

特朗普還說：「勝選之後，我們將會展開磋商，鑑於我們所受的對待，我們很有可能有資格再擁有一個4年任期。」

這並非特朗普首次表態想要尋求第三個任期。但是，美國憲法規定，美國總統任期不得超過兩屆。

特朗普8月17日在威斯康星州舉行的一次競選集會上也說：「我們將再贏得4年。在那之後，我們還要再幹4年，因為他們（民主黨）暗中監視我的競選活動。我們應該重做4年。」

8月18日，特朗普在亞利桑那州舉行的競選集會上發表演講，一開口就稱要「連任三屆」。

特朗普說：「考慮到我們發現，奧巴馬（Barack Obama）和昏昏欲睡的拜登（Joe Biden）在監視我的競選，這是叛國罪，之後我應該有資格再幹4年。」

特朗普的提議是被美國憲法禁止的，美國憲法規定總統只能連任兩屆。但如果特朗普在2020年競選失敗，理論上他可以在2024年再次參選。

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