美記者新書引述特朗普評習近平：一個不可思議的人

俄媒9月15日稱，美國總統特朗普（Donald Trump）認為中國國家主席習近平具有不可思議的智力和體力，披露多輪較量後北京為何同意簽署貿易協議。

據俄羅斯衛星通訊社9月15日報道，揭露「水門事件」的美國名記者伍德沃德（Bob Woodward）9月15日出版新書《憤怒》，披露很多不為外人所知、關於美國總統特朗普的私下的言行。

特朗普在回答伍德沃德提出的他與習近平溝通的策略問題時指出：「首先，他（習近平）一個不可思議的人。他的力量、精神和體力非常強大。」 特朗普補充指出：「他非常非常聰明，他非常狡猾。」 美國總統同時強調「他與習近平相處融洽」。

2019年6月29日，中美兩國因貿易問題激烈爭執之際，習近平（右）和特朗普在G20大阪峰會期間會晤。（Reuters）

在談到與中國簽署貿易協定的談判時，特朗普表示，雙方面臨過許多異常困難的時刻。他確信：「除了宗教，貿易是現存最危險的事情。」 美國總統指出，中國最初計劃在2020年11月美國總統大選後才同意簽署貿易協定。伍德沃德引用美國領導人的話寫道：「中國聘請了全國最好的社會學家，他們說特朗普將會取得無條件的勝利。」

特朗普同時認為，中國的過去一年是「過去67年來最糟糕的一年」，因為在貿易戰期間，大部生意都離開了中國。美國總統說：「我手裏有所有的王牌。」