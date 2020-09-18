美國前總統甘迺迪男神級外孫曝光　耶魯哈佛學歷才貌雙全極速爆紅

傑克施洛斯貝格的外表、學歷，以及家事背景等，各方面都是偶像劇男神的設定呀！ 還記得去年吳怡農因為高顏值、好身材、高學歷出征政壇而大爆紅嗎？近日美國也出現一位擄獲眾人的超級鮮肉，整個推特都在討論他，那就是前美國總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）和第一夫人積琪蓮的唯一孫子——傑克施洛斯貝格（Jack Schlossberg）！

傑克為總統候選人宣傳背書，意外爆紅！

18日舉辦的民主黨全國代表大會（Democratic National Convention，簡稱DNC）上，一段接近兩分鐘的影片就讓美國網友為傑克瘋狂！

影片內容是他和母親卡洛琳（Caroline Kennedy）一同為總統候選人喬拜登（Joe Biden）背書。是說甘迺迪家族的政治背景，就算他們出現在DNC 也不是什麼新鮮事，然而卡洛琳過去一直非常注重孩子的隱私，即便出身政治世家，自己也曾是外交官（美國駐日大使），但她很少讓兒子直接參與政治事務，因此這次和兒子一同公開亮相也成為關注焦點。

更讓美國人驚訝的是，傑克與已故的外公甘迺迪總統、舅舅小約翰甘迺迪十分神似，真的承襲了甘迺迪家族的高顏值基因。好東西要和好友分享，現在就一起帶大家一起認識這位望族鮮肉！

甘迺迪總統家族的唯一男丁

1993年1月19日出生的傑克是家裡最小的成員，上面還有大她三歲、五歲的姐姐。而他的本名其實叫John Bouvier Kennedy Schlossberg，是以外曾祖父，也就是外婆賈姬的父親約翰沃努布維爾（John Vernou Bouvier）為名，而Kennedy 當然是來自外公甘迺迪。

甘迺迪總統和夫人賈桂琳生了四位子女，不幸的是大女兒阿拉貝拉生產時就死亡，老么派翠克出生不到兩天就夭搖，活到長大成人的只有卡洛琳和弟弟小約翰甘迺迪。然而小約翰甘迺迪卻在38歲時與妻子因墜機罹難，算下來，傑克成了甘迺迪總統的唯一直系後裔男丁。

男大18變

不僅女大18變，傑克也是過了青春期之後暴風抽高又變帥！國高中時期的他是個圓滾滾的可愛小胖弟呢！

耶魯、哈佛大學的高材生

出身名門望族，傑克理所當然也在私立貴族學校受教育。他高中唸的是「Collegiate School」位於曼哈頓上西城，是一所美國最歷史悠久的私立男校，每年學費大概3萬美金，約123萬台幣。外公甘迺迪總統也是這所學校的學生，還從一年級讀到十年級呢！2015年，傑克從耶魯大學畢業並取得歷史系學位之後，又繼續在哈佛法學院和商學院攻讀聯合學位課程！

按圖看更多Jack兒時照片▼▼▼

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不知偶包為何物！

雖然家世顯赫，但可別誤會他是多麽嚴肅的人。或許是因為從更小時候就會被狗仔跟拍，已經習慣鏡頭，等到2006年14歲的他和爸媽姊姊在路上被拍，那街拍照就成了這樣的畫風……他絕對內建自由幽默靈魂。

他有Instagram！

相較於先前幾代的家族前輩們，傑克比較願意讓大眾看到他的私生活。沒錯，他有Instagram，但他很少耍帥自拍，多數是家人照，有時候他也會拿自己青少年時期的照片來自黑，以及近期都愛發一些分析同義詞差異的圖。

按圖看更多Jack近照▼▼▼

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而等你好不容易滑滑滑，滑到他露臉，點進去看到的，要嘛是他和朋友接力唱歌大走音的搞笑影片，要嘛是來自死亡角度的自拍，又或是萬聖節的扮裝照⋯

雖然想埋怨小哥為何不發好看的自拍，但如果本身已經是帥氣貴公子又自戀愛自拍，反而沒那麼討喜。還是現在這樣自然又帶點宅味的發文最好了！而且我們仔細翻找，仍然看到不負他顏值的照片呢！

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：帥到全美爆紅！甘迺迪總統唯一金孫「傑克施洛斯堡」頂高顏值、耶魯哈佛高學歷根本「人間寶藏」】