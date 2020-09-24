美國大選｜不滿梅根支持拜登　特朗普：我非梅根紛絲　祝哈里好運

美國總統特朗普9月23日再度砲轟英國薩塞克斯公爵夫人梅根，表示自己「不是她的紛絲」並祝英國哈里王子好運。此前，哈里王子及其妻子梅根在為《時代雜誌》拍攝的影片中呼籲美國人投票，暗示他們支持民主黨總統候選人拜登。

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英國《每日郵報》報道，特朗普9月23日表示，「我不是她的粉絲。我會這麼說，她或許已經聽過，我祝哈里好運，因為他未來將會需要」。

哈里在影片中表示，「11月即將到來，拒絕仇恨言論、錯誤訊息和網絡上的負面情緒至關重要」；身為美國公民的梅根則說，「距離大選還有6周，而今天是選民登記日。這是我們這生中最重要的一場選舉，當我們投票時，價值被化作行動、我們的聲音能被聽見」。

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美國大選將至，哈里和梅根放棄英國王室頭銜後現居洛杉磯，他們在大選前幾周發表談話引發極大關注。

特朗普競選活動經理萊萬多夫斯基（Corey Lewandowski）後來向《每日郵報》表示，「他們（哈里和梅根）的離開讓英國再次偉大，我希望他們可以為我們做一樣的事」。

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