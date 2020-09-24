美國總統候選人特朗普愛戴Rolex黃金勞力士　拜登卻偏愛這品牌

距第59屆美國總統大選剩下不到兩個月的時間，現任總統特朗普（Donald Trump）所屬的共和黨繼續派出特朗普爭取連任，至於敵對陣營的民主黨則是推出拜登（Joe Biden）角逐參選。特朗普自從上任以來可說大小爭議不斷，而2020年美國在面對新冠肺炎疫情的舉措失當更被認為可能是壓倒特朗普選情的最後一根稻草，目前根據美國媒體公佈的民調多半都顯示是拜登佔上風，不過最終選舉結果是否會如民調所呈現的一切都還在未定之天，選戰逐漸進入白熱化，全球都在關注美國未來的發展走向。

未來的事還很難說，但是目前正在或已經發生的事倒是不會改變。美國這兩位總統候選人平常都有戴手錶的習慣，而且他們的喜好也如同他們現在的競爭關係一樣充滿話題，過去我們曾介紹過特朗普這位在還未當上總統前本身就是富豪的政治人物喜歡佩戴勞力士和百達翡麗等高級品牌手錶，而特朗普似乎特別中意黃金錶殼的款式，不管是PP百達翡麗的Ellipse或Rolex勞力士的Day-Date他都戴黃金款居多，從中顯露出一種權貴的特質。

反觀拜登的選擇呢？他其實也傾向佩戴知名品牌，不過他選擇的是給人可靠耐操印象的不鏽鋼運動錶，他最近被媒體捕捉到佩戴的是歐米茄海馬潛水300米，除了這款錶之外，拜登似乎對歐米茄手錶特別有愛，因為他過去也曾被拍到佩戴超霸或更早期推出的海馬潛水錶等等。

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海馬潛水300米是近年市場詢問度也很高的人氣款，優點除了紮實強悍的規格，它的價格比起特朗普佩戴動輒破百萬台幣的K金錶亦顯得親切非常多，而且拜登戴的可是這兩年才發表的新款，可見它對手錶的關注度也滿高的，除了個人對特定品牌的好感，他也懂得市場喜歡什麼樣子的款式。

如果從佩戴什麼錶可以看出一個人的個性，那麼特朗普佩戴勞力士K金Day-Date和拜登佩戴歐米茄不鏽鋼海馬潛水300米似乎可以突顯出兩人性格與作風的差異，以錶論錶兩款都是素質精良的菁英份子，不過前者因為價格門檻高，難免給人一種距離感，至於後者就顯得比較接地氣。

以目前的形勢來看，兩人戴的錶某種程度上看起來的確滿符合他們的印象——一位是已經居於權力頂峰並正在尋求連任的霸主，另一位則是挾著較高的民意基礎準備來挑戰總統大位的才能之士，政治上的競爭關係巧合地反映在兩人佩戴的手錶上，包括勞力士與歐米茄也是現在市場討論度最高的兩大品牌，不過比起總統選舉必須分出勝負，手錶市場倒沒有這麼絕對的有他無我，喜歡勞力士也可以喜歡歐米茄，但千萬注意在選擇時不能同時把神聖一票給特朗普又給拜登就是。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：美國總統候選人川普愛戴勞力士 拜登則偏好這品牌手錶】