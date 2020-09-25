日本自衛隊前統合幕僚長：金正恩2018年險遇刺

日本媒體9月22日引述自衛隊前統合幕僚長河野克俊稱，朝鮮領袖金正恩2018年差點被暗殺。

日本《現代周刊》採訪日本自衛隊前統合幕僚長河野克俊後，22日刊登其專訪內容。他在接受採訪時表示，韓國2018年12月20日接獲朝鮮經韓朝聯絡辦公室傳來的情報後，派出驅逐艦「廣開土大王號」（ROKS Gwanggaeto the Great，DDH-971）到朝鮮。韓軍其後在元山葛麻（Wonsan-Kalma）旅遊區攔截到一艘載有4名朝鮮叛軍的朝鮮漁船。

金正恩在疫情爆發之後，有定期往元山葛麻視察一個興建中的海邊渡假區。

河野克俊稱4人所乘船隻被「廣開土大王號」攔下來之後，其中1名士兵死在船上。韓國之後在朝鮮的要求下，把一具遺體以及其餘3人交還朝鮮。

他說這4人是在暗殺行動失敗後乘船前往日本。河野克俊說這4人或是企圖刺殺金正恩。不過他的懷疑仍未經證實。

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他指出，由於媒體當時忙於報道「廣開土大王號」與日本自衛隊的P-1海上巡邏機發生糾紛一事，此事當時並未受到媒體關注。

日本稱在2019年12月20日，海上自衛隊P-1海上巡邏機在能登半島外海遭到韓國海軍驅逐艦「廣開土大王號」艦載雷達鎖定。韓國否認以火控雷達瞄準日方軍機。

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