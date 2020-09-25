阿根廷議員「熱心檢視」女伴術後狀況　以為Zoom斷線　直播片瘋傳

阿根廷國會議員埃默里（Juan Emilio Ameri）在遙距會議時，竟將一旁女伴的上衣拉下，做出像是吸啜乳房的動作，讓當地政府官員相當震驚。影片曝光後隨即在網路上瘋傳，埃默里也遭到國會停職處分，目前傳出已請辭。

根據《Buenos Aires Times》報道，當地時間24日晚間，因受疫情影響關係，阿根廷國會改用遠端會議軟體Zoom進行遠距會議，不料在眾議院大型螢幕直播畫面中，埃默里不斷撫摸坐在他大腿上的女子，甚至將對方的衣服拉下親吻胸部，影片曝光後不僅在網路上瘋傳，甚至被許多人轉載分享（點擊放大瀏覽）：

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埃默里在事後表示自己感到非常羞愧，同時也辯解到「當時的網路連接非常糟糕」，並提到他的伴侶在10天前做了隆乳手術，因此想問她的術後情況如何，不料視訊畫面在不知情的情況下自動重新連接了。

眾議院議長馬薩（Sergio Massa）表示：「埃默里的舉動讓整個政治階層都蒙受恥辱，甚至還有些議員在直播時喝威士忌或是睡覺，如果不迅速採取行動的話，人民就會失去對政治的尊重。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】