阿根廷議員「熱心檢視」女伴術後狀況　以為Zoom斷線　直播片瘋傳

政壇花邊
撰文：
最後更新日期：

阿根廷國會議員埃默里（Juan Emilio Ameri）在遙距會議時，竟將一旁女伴的上衣拉下，做出像是吸啜乳房的動作，讓當地政府官員相當震驚。影片曝光後隨即在網路上瘋傳，埃默里也遭到國會停職處分，目前傳出已請辭。

根據《Buenos Aires Times》報道，當地時間24日晚間，因受疫情影響關係，阿根廷國會改用遠端會議軟體Zoom進行遠距會議，不料在眾議院大型螢幕直播畫面中，埃默里不斷撫摸坐在他大腿上的女子，甚至將對方的衣服拉下親吻胸部，影片曝光後不僅在網路上瘋傳，甚至被許多人轉載分享（點擊放大瀏覽）：

+5
+5
+5

埃默里在事後表示自己感到非常羞愧，同時也辯解到「當時的網路連接非常糟糕」，並提到他的伴侶在10天前做了隆乳手術，因此想問她的術後情況如何，不料視訊畫面在不知情的情況下自動重新連接了。

眾議院議長馬薩（Sergio Massa）表示：「埃默里的舉動讓整個政治階層都蒙受恥辱，甚至還有些議員在直播時喝威士忌或是睡覺，如果不迅速採取行動的話，人民就會失去對政治的尊重。」

【相關圖輯】巴西議員視像會議期間拿起性感T-back狂聞　遭提醒才驚覺鏡頭沒關（點圖放大瀏覽）：

+7
+7
+7

【相關圖輯】西班牙主持做直播　全裸美女「亂入」斷正　「大婆」鬧爆偷食賤男（點圖放大瀏覽）：

+10
+10
+10

【相關圖輯】視像會議「撳錯掣」　菲律賓村長與女秘書「激戰」直播（點圖放大瀏覽）：

巴西主持人直播採訪　老婆意外「全裸入鏡」　網民：全世界都看到
網上「長者聖經研讀班」被黑客入侵播AV　美國教會將Zoom告上法庭
美女教授Zoom直播教學　身後女兒突爆「不雅字眼」笑翻學生
Zoom因新冠肺炎用戶暴增2億　華裔CEO如何從移民工變矽谷億萬富翁
【新冠肺炎】英國會打破700年傳統用Zoom開會　卻遇到尷尬問題
巴西里約議會視像會議變直播活春宮　與會者疑忘關鏡頭眾議員無奈

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。