金斯伯格生前熱愛健身　教練在靈柩前做掌上壓致敬「司法女王」

在逝者的追悼會上，親友都會以死者生前熱愛的事物來與他或她道別，或許這是紀念彼此情誼的好方法。美國最高法院已故大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）的靈柩9月25日移至國會大廈，她的家人、朋友及國會議員到場出席悼念儀式，與她相處逾20年的健身教練約翰遜（Bryant Johnson）即場做掌上壓，向金斯伯格致敬。

金斯伯格的靈柩在9月25日移至國會大廈，成為首位得到此待遇的女性與猶太人。政府新聞衛星有線電視台（C-SPAN）25日在Twitter發布影片，顯示身穿西裝的約翰遜當日來到金斯伯格的靈柩面前，突然他伏在地上，並做了3下掌上壓，致敬方式跟其他人與別不同。

事實上金斯伯格生前一直努力對抗病魔，健身課就是她強身健體的方法。她2017年曾表示：「我的健身教練是我生命中其中一個很重要的部分。」

Bryant Johnson, Ruth Bader Ginsburg’s personal trainer, does push-ups as Justice Ginsburg lies in state in the U.S. Capitol.



Full video: https://t.co/vri1sJcUV6 pic.twitter.com/C11uVFeQlQ — CSPAN (@cspan) September 25, 2020

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約翰遜是一名陸軍後備役軍人，在金斯伯格接受治療結腸直腸癌的手術後、自1999年起，約翰遜已開始擔任她的健身教練。此後每當金斯伯格患病，她總能很快就再次繼續她的健身計劃。

在2020年的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間，金斯伯格也有繼續上健身課程，她當時亦被診斷為癌症復發，需要再接受化療。

約翰遜2019年接受美國有線新聞網絡（CNN）的訪問時，指：「她（金斯伯格）是一部機器。」他曾出版一本名為《金斯伯格的鍛煉方法：她如何保持強壯......你也可以》（"The RBG Workout: How She Stays Strong ... and You Can Too" ，暫譯）的書籍，詳細介紹金斯伯格的健身方法，包括平板支撐、深蹲及掌上壓。

2018年電影《司法女王》（On the Basis of Sex）講述金斯伯格的故事，由英國演員Felicity Jones主演（電影宣傳照）

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