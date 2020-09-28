伊萬卡為特朗普擔任顧問收巨款？疑藉此幫助家族減少應課稅款

《紐約時報》取得的稅務資料顯示，美國總統特朗普視長女伊萬卡・特朗普（Ivanka Trump）為顧問，付給她的錢列為「營業費用」以降低應稅收入。

紐時報道，特朗普集團（Trump Orgnaization）稅務資料顯示，在2010至2018年間，特朗普列舉的營業費用中包括2,600萬美元的「顧問費」。顧問的姓名共未一一列出，但紐時比較伊萬卡2017年開始為她父親擔任白宮資深顧問時揭露的資料，伊萬卡申報，自她共同創辦的一家顧問公司收到747,622美元，與特朗普集團在夏威夷和溫哥華旅館建案申報稅捐扣除額的顧問費金額完全一致。

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紐時說，身為特朗普集團高管，伊萬卡的工作之一是協助管理夏威夷和溫哥華建案，但她在該建案又被視為顧問。伊萬卡擔任特朗普集團高管的年薪大約是48萬美元，這個金額在她父親升任董事長後躍增為200萬美元。自從離開該職轉到白宮工作後，她沒再從特朗普集團領薪。

稅務資料也顯示，特朗普自阿塞拜疆的一項旅館交易收到500萬美元，並申報110萬美元顧問費，他也在杜拜賺到300萬美元，並申報63萬美元為顧問費。知悉這些交易的人士透露，他們沒聽說有任何顧問或第三方人士收到此案相關的付款。

美國國稅局表示，可作為費用扣抵的顧問費必須是經營企業「固定且必要」的一部分，收受人仍必須繳付所得稅。

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