拜登拒做藥檢　競選團隊幽默反擊

美國總統候選人辯論在美國時間9月29日晚上9時（香港時間30日早上9時）舉行，美國總統特朗普（Donald Trump）質疑民主黨的拜登（Joe Biden）神志是否清醒，要求他在辯論前或後接受藥物檢測。拜登笑着拒絕。

拜登27日一個記者會上被問及這個問題時，他咯咯笑並說：「他（特朗普）差不多是——不。我沒有意見。」

拜登沒有就對手的要求評論，惟他的團隊「反擊」特朗普，他們說特朗普看來相信，他連任的最好情境是在尿液中製成（made in urine）。

特朗普27日在Twitter寫道：「我強烈要求在周二晚的辯論舉行之前或之後，『眼瞓鬼拜登』（Sleepy Joe）應接受藥物檢測。」

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020

74歲的特朗普近月不斷質疑77歲拜登的精神狀態，最近幾也多次暗示拜登可能服用不明藥物來增強表現，但他並未提供任何證據支持其說法。