伊萬卡會當副手？特朗普推文回應

美國有線電視新聞網（CNN） 9月28日援引《華盛頓郵報》（Washington Post）報道稱，美國總統特朗普（Donald Trump）在2016年大選期間曾想推舉女兒伊萬卡（Ivanka Trump）為自己的競選夥伴。特朗普9月28日發文回應。

特朗普9月28日在Twitter上說：「假新聞CNN真的正報道我曾想我的女兒伊萬卡以副總統（候選人）身份和我一起參加2016年選舉的消息。錯誤及完全荒謬。這些人有病！」

Now Fake News @CNN is actually reporting that I wanted my daughter, Ivanka, to run with me as my Vice President in 2016 Election. Wrong and totally ridiculous. These people are sick! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 29, 2020

CNN28日援引《華盛頓郵報》報道稱，2016年大選中，特朗普曾想讓女兒伊萬卡作為自己的競選搭檔。

《華盛頓郵報》的這一消息援引自前特朗普競選團隊副主席蓋茨（Rick Gates）10月13日出版的新書《邪惡遊戲》（Wicked Game），書中寫道，當時的共和黨總統候選人特朗普在討論選擇競選夥伴時，對他的高級競選助手說：「我認為應該是伊萬卡。伊萬卡做我的副總統怎麼樣？「 特朗普還誇讚伊萬卡「聰明，機靈，還漂亮，人們會喜歡她的！」

2020年伊萬卡參加各種活動的照片（點擊大圖瀏覽）：

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《華盛頓郵報》稱，特朗普當時非常熱衷於選擇伊萬卡作為他的副總統，對於其他選擇的態度倒也還不錯，包括他最終選擇的、當時的印第安納州州長彭斯（Mike Pence）。為此，特朗普的團隊還對有關選擇投了兩次票。

特朗普2020傳訊主管墨塔（Tim Murtaugh）吿訴 CNN，「這不是真的，從來就沒有這樣的消息。」

據CNN報道，特朗普經常稱讚伊萬卡的政治才能。今年8月，特朗普表示，伊萬卡會比加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）更適合當總統候選人，稱這位民主黨副總統候選人「不稱職」。