美國總統候選人辯論　「形象戰」開打　特朗普頭髮造型揭秘

美國9月29日舉行總統選舉的首場全國電視辯論，這是讓候選人形象進一步「入屋」的好機會。白宮前傳訊總監普薩基（Jen Psaki）說過，選民很大程度根據候選人的視覺呈現效果做決定，由此可見一個好的形象對參選人而言非常重要。

形象有多重要

《紐約時報》2019年6月24日引述民主黨策略師兼公關公司SKD媒體顧問羅森（Hilary Rosen）稱，自己為客人進行培訓時會告訴對方，別人怎麼看待他，有15%取決於這個人怎麼說和說什麼，而有75%是這人的外觀。

羅森還說，特朗普精心地設計一個造型並藉此脫穎而出，他憑其髮型和長領帶「笑到最後」。

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策略師為候選人塑造形象時，會仔細地斟酌各個細節，報道引述普薩基稱：「如果你是其中一個一線或二線候選人的策略師，你會就每一個呈現的元素進行思考，無論是其領帶顏色、翻領別針或表情」。

總統特朗普（Donald Trump）和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）29日將出席首場全國電視辯論。以形象鮮明的特朗普為例子，說起特朗普的穿着，大家通常都會想起他獨特的髮型，以及異常長且搶眼的紅領帶。

美國總統特朗普2018年2月8日登上空軍一號總統專機時，一頭金髮被飛機引擎強風吹散，露出粉紅色頭皮，被網民嘲笑他是禿頭。（Reuters）

特朗普

自2016年當選總統以來，特朗普的髮型一直是人們茶餘飯後的話題之一。有人懷疑過他戴假髮，但其前髮型師萊希（Amy Lasch）受訪時澄清，特朗普頭髮其實很長。

英國《鏡報》2018年7月13日引述萊希指，特朗普會把所有頭髮都往後梳，他拒絕專業髮型師為他剪頭髮，而是讓家人幫忙。她表示：「當我看到他後面的頭髮，我能說那不會是髮型師剪出來的。這很可怕。它僅剪成一條直線。」

萊希稱，她為特朗普頭髮造型時，他已自己弄好頭髮，而且使用了黏度很強的髮膠去定型，她短短幾分鐘根本無法改變什麼。

美國總統特朗普喜歡佩戴較常規領帶長的紅色領帶，圖為他2018年5月29日在華盛頓見記者。（Getty）

美國《時代》周刊2016年8月5日刊登一篇文章介紹特朗普如何透過服裝來加強他的競選工作，指其服裝是圍繞着讓美國再次強大這個主題。

他的穿着像是列根時期的華爾街大亨。他在公共場合亮相時總是穿西裝，從不穿運動裝。

他的西裝外套均為灰色和深藍色，還會繫上領帶1980年代象徵權勢的紅領帶，紅色也是與共和黨相關的顏色。即使出席戶外活動，他也僅把紅領帶換成寫有「讓美國再次強大」的棒球帽。

拜登

《紐約時報》形容，拜登出現在公眾眼前時會帶給人一種酷酷的感覺，是結合華盛頓精英及休閒於一身的風格。他把銀白色頭髮往後梳起，露出亮白的牙齒，穿着過很多不同款式的條紋襯衫與領帶。報道指，這些穿搭恰到好處地傳遞着，他能與特朗普一較高下的賣點。

拜登仍有佩戴旗幟翻領別針的習慣，這已是老一代的傳統。這個習慣展現他的閱歷以及他在華盛頓工作的時間很長，但同時也反映他在許多問題上的態度。

大多數政客都是藍色西裝搭配藍色領帶，不過拜登就有一些不同。他在領帶上有些「小心機」，讓自己看上去有些與眾不同。拜登除了有一副飛行員墨鏡外，還曾佩戴過不同花紋的領帶，包括印有綿羊、驢和烏龜等小動物的領帶。