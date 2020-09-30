美國總統大選辯論｜Katy Perry暗撐拜登？推文批特朗普籲選民投票

美國總統候選人首場辯論9月29日結束。網民一邊收看辯論，一邊在Twitter發表評論。美國樂壇天后Katy Perry也在Instagram發文，不滿現任總統特朗普（Donald Trump）未有譴責白人至上主義。

不少網民都不約而同覺得辯論過程很混亂、有如鬧劇，也有人認為主持人華萊士（Chris Wallace）未能控制場面。

很多網民也不滿特朗普在辯論過程中未有譴責白人至上主義，包括身兼歌手、詞曲作家及電視節目評審的Katy Perry：

Katy Perry在Instagram上載辯論的片段，然後呼籲民眾 :「代他（特朗普）說！用你的選票來譴責白人至上主義及明目張膽的種族歧視，11月3日。」

名為Marc Lamont Hill的帳戶發文：「特朗普沒有譴責白人至上主義者，他叫他們「退後並準備」，這並不是意外。」

Trump didn’t denounce White supremacists. He told them to “stand back and stand by.” This wasn’t an accident. — Marc Lamont Hill (@marclamonthill) September 30, 2020

在辯論過程中，特朗普多次打斷民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）發言，令網民覺得場面很混亂，就像是他們和華萊士在不斷向對方大喊大叫：

名為fury的帳號發文：「（辯論）就像是一個老人和一個喝醉了的人正在快餐店打架。」

It’s like an old person and a drunk person fighting in a Denny’s.... — fury (@KidFury) September 30, 2020

名為Madison Malone Kircher的帳號推文：「收看（辯論）就如在影片應用程式TikTok中欣賞來自地獄的二重唱一樣。」

this is like watching a tiktok duet from hell — Madison Malone Kircher (@4evrmalone) September 30, 2020

有網民認為，特朗普和拜登會如此失控，是因為華萊士未能控制場面：

名為Kaniela Ing的帳號推文稱：「這場辯論中有顯然有一個輸家：華萊士。」

There is one clear loser in this debate:



Chris Wallace. — Kaniela Ing (@KanielaIng) September 30, 2020

名為ziwe的帳號發文。他上載一張圖片，顯示美國經典劇集《Glee》（吉列合唱團，又譯歡樂合唱團），相中角色正演繹一句對白：「我正營造一個非常不愉快的環境。」他在推文指出，華萊士主持辯論的情況就像這樣。