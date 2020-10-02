特朗普Twitter推文暗示　吃麥當勞薯條助防禿頭

美國總統特朗普（Donald Trump）9月30日在Twitter公布自己不掉髮的原因是「吃麥當勞薯條」。

特朗普9月30日轉發前總統小布殊（George W. Bush）的白宮發言人傅雷雪（Ari Fleischer）2018年一則推文，內容包括轉推一篇美國廣播公司（ABC）的報道。文中引用日本科學家的研究稱，麥當勞薯條看來能令實驗小老鼠重新長出毛髮。

研究稱在這款食物中發現一種化學物質或可治禿頭。這種化學物質加入薯條中，是為防止食用油起泡。

已完全禿頭的傅雷雪2018年在Twitter推文稱「這根本沒用」。

特朗普10月1日轉發傅雷雪的舊推文再稱：「怪不特我沒有掉髮！」（No wonder I didn't lose my hair!）。他的意思應是暗指自己沒禿頭，多得自己愛吃麥當勞薯條。

No wonder I didn’t lose my hair! https://t.co/jBFE2OEhS2 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2020

美國傳媒人沃爾夫（Michael Wolff）2018年出版名為Fire and Fury: Inside the Trump White House的書，稱這位美國總統愛吃快餐是因他長期以來害怕被下毒。

很多專家都嘗試就特朗普看來濃密的頭髮進行「解密」。惟特朗普在2011年5月出版的《滾石》雜誌中堅稱他唯一的秘方就是使用海倫仙度絲（Head and Shoulders）的產品。

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