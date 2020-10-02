【特朗普確診】數國政要或夫人染疫　有人「隔離不抽離」令人側目

美國總統特朗普（Donald Trump）10月2日證實自己與夫人梅拉尼婭（Melania Trump）確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），兩人計劃留在白宮家中隔離。除特朗普外，之前亦有其他國家領導人或其另一伴受感染。面對病情，他們各自採取不同行動。

▼特朗普高級顧問希克斯及特朗普夫婦均確診，想看更多3人近日活動的照片，請點擊放大觀看：

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約翰遜

英國首相約翰遜（Boris Johnson）3月27日宣布自己確診，他出現輕微病徵後在唐寧街住所自我隔離7天並接受病毒檢測。由於未婚妻西蒙茲（Carrie Symonds）懷孕，約翰遜當時與她分開隔離。

約翰遜在隔離期間通過視像會議形式繼續領導政府抗疫工作。而飲食方面，工作人員會把膳食放在門口，讓約翰遜去取餐。

他在過了7隔離期後仍有病徵，4月6日送入聖托馬斯醫院（St Thomas' Hospital）。首相府前稱約翰遜入院僅是「預防措施」，但很快證實他的病情惡化，進入深切治療部治療。

他4月6日曾在Twitter帳戶發文，稱自己精神良好。首相府亦否認有關約翰遜使用呼吸機的報道。曾有報道指，院方曾向他提供氧氣協助呼吸。

所幸他4月12日出院。而每論過程如何，都足夠讓英國人捏一把汗。

▼約翰遜在Twitter拍攝影片稱，他的病毒檢測結果呈陽性：

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 27, 2020

博爾索納羅

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）7月6日開始感到不適，7日宣布自己對病毒呈陽性反應，取消一切公開活動。他留在總統府隔離，但仍有以視像形式參與會議。

他13日直言隔離生活「太可怕」，決定再次進行病毒檢測，如果結果呈陰性將恢復工作，但結果依然呈陽性。

博爾索納羅患病期間，23日被拍攝到駕駛電單車在官邸附近「兜風」，又不戴口罩與人聊天。

▼7月23日，博爾索納羅不戴口罩與清潔工人聊天▼

他4度進行檢測後，25日終於公布自己檢測結果呈陰性。

盧卡申科

白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）7月28日稱，自己曾感染新型冠狀病毒肺炎，不過沒有出現病徵且已康復。但他在受感染期間仍繼續工作。

加拿大總理杜魯多妻子蘇菲從英出國回國後出現感冒徵狀，接受病毒檢測後3月13日確診患上新冠肺炎。杜魯多未有出現病徵，並進行為期14天的隔離（AP）

杜魯多夫人

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）太太蘇菲（Sophie Gregoire Trudeau）3月12日確診，雖然杜魯多未有出現病徵，但他根據醫生建議進行14天隔離。他在家工作期間透過電話參與多個會議，與意大利、美國及英國的政府領袖對話，又就疫情參與內閣會議。

杜魯多的隔離原本27日結束，但他29日又表示，為謹慎起見，會把自我隔離時間延長至不多於14天。他之後在4月8日才開始離家到國會山莊參與內閣會議。