【特朗普確診】驚人巧合　這美國總統也曾淡化西班牙流感然後染疫

美國總統特朗普先前不斷淡化新冠肺炎疫情,最後連自己也確診。美國CNN報道,其實在第一次世界大戰高峰、1918年西班牙流感大流行期間,當時美國總統威爾遜(Woodrow Wilson)也淡化疫情,最後連自己都染疫。

美國境內西班牙流感疫情一開始是在軍營蔓延,最後演變成大流行,導致約67萬5000人病故。當時疫情使醫療保健系統不堪負荷,公共場合幾乎沒有人,且工作場所和社交活動也關閉。時任美國總統威爾遜政府也像如今特朗普政府一樣淡化疫情,最後連總統威爾遜本人、一些親近顧問和員工也染疫。

《大型流感:歷史上最致命的流行病故事》(The Great Influenza: The Story of the Deadliest Pandemic in History)一書作者巴里(John M. Barry)說:「總統威爾遜從未發表過關於疫情的公開聲明。為了在戰爭中維持士氣,政府說謊了。國家公共衛生領導人還曾說過這種話:『這只是普通流感的別稱。』他們有意淡化疫情,導致更多人死亡。」

