【特朗普確診】拜登：再過1個月就可稱吉爾「第一夫人」

在美國總統特朗普和第一夫人梅拉尼婭確診新冠肺炎後，民主黨總統候選人拜登2日先是推文表示：「我將會成為一位美國人民的總統！」過了一天又再發文說：「再過一個月，我們可以叫拜登博士為我們的『第一夫人當選人』」

One month until we can call @DrBiden our First Lady-Elect. pic.twitter.com/Yi6wxsonYP — Joe Biden (@JoeBiden) October 3, 2020

拜登的推文引發網友熱議，拜登顯然認為自己當選的機率很高，但也有網有認為他太過自信，是在「做夢！」

特朗普宣布確診的十多小時後，拜登在美東時間2日推文表示：「我現在代表民主黨競選，但我將成為一位美國人民的總統。無論你們投給我還是反對我，我都將代表你們。」

拜登過了一天再發文稱：「再過一個月，我們可以叫拜登博士（Dr. Biden）為我們的『第一夫人當選人』」

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