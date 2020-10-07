威廉王子傳脾氣「一撻即着」新書揭曾向戴安娜發脾氣　怒罵查理斯

英國威廉王子與弟弟哈里鬧不和，過往媒體都將箭頭指向哈里的妻子梅根，認為哈里為梅根神魂顛倒，受不了哥哥對梅根的質疑與不願敞開心胸接受，開始對威廉不滿。但即將上市的專書《兄弟之戰》，替Netflix影集《王冠》擔任顧問的作者羅伯雷西卻揭露，威廉本來就不是外界以為的溫文儒雅完美王子，脾氣其實相當有問題，且暴怒也不看對象，母親戴安娜生前也曾經看過他的臉色，父親查理斯更是碰到他發火還需要忍氣吞聲。

羅伯雷西在新書《兄弟之戰》披露，威廉王子的真性情不是如外間般討好，脾氣很大而且還曾對父親查理斯高聲怒罵。

威廉能夠如此受到各方忍讓，跟他「未來英國國王」的地位大有關係，英王室一貫的態度是看高不看低，所以對於威廉與他妻子凱特，是當成「國王、王后」般的捧在手掌心，沒有繼承權的哈里與梅根就被隨便對待。早先外傳伊利沙伯二世有可能跳過他父親查理斯直接傳位給他， 查理斯還頗為不滿，根據《兄弟之戰》的描述，查理斯對於大兒子還蠻忍讓，查理斯的妻子卡米拉就曾經看過威廉對父親高聲怒罵、查理斯態度溫和忍下的模樣，感到相當訝異，不敢相信外人以為是教養良好貴公子的威廉根本就是個火爆浪子，而且查理斯居然就忍下來了。

《兄弟之戰》中提及，威廉與哈里在童年時最尷尬的就是爸媽婚變被攤在公眾眼前，包括查理斯、戴安娜感情生變，戴安娜坦承與馬術教練休伊特有感情，以及「一樁婚姻裏有3個人真的太擠」等等訪談，不只全球觀眾看在眼裏，年幼的威廉與哈里也是從這些訪問中得知父母之間到底怎麼了，因此相當尷尬又憤怒，威廉曾經不理戴安娜，又對她發脾氣，雖然隔天就獻上鮮花、向她道歉，但他的脾氣就一直都是這樣。

至於被認為是「婚變」禍首的查理斯，在兒子眼中更是難辭其咎，因而威廉的怒吼，查理斯選擇忍耐，甚至3年前、戴安娜去世滿20年，王室的公關人員試圖讓威廉在發表說法時帶到查理斯一手把兄弟兩個帶大，有重要功勞，威廉抵死不從，任憑公關們如何墾求，就是不願意配合，誰也沒辦法改變他的心意。

+ 12 + 12 + 12

+ 9 + 9 + 9

延伸閱讀