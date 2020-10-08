【美國大選】辯論間蒼蠅降落彭斯頭上　拜登即時抽水「打蒼蠅」

政壇花邊
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美國副總統候選人辯論在10月7日舉行。正當兩名候選人爭辯得難分難解之際，發生了一段小插曲：一隻蒼蠅在不知不覺間降落在彭斯（Mike Pence）的頭上。黑色的蒼蠅在白銀色的頭髮上特別顯眼。
事件發生在辯論環節中間的時候，彭斯正就美國是否有系統性歧視辯護時，一隻黑色的蒼蠅突然降落在彭斯的頭髮上。
在整整1分多鐘期間，彭斯似乎完全無意識到蒼蠅的存在，以至他一直用心聽賀錦麗（Kamala Harris）回應，頭前後擺動時，蒼蠅一直在彭斯的頭上跟着搖來搖去。整個場面被拍攝在直播鏡頭中，即時成為網絡熱話。
即時抽水賣蒼蠅拍
不過事件未止於此，看到這個場面的民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）即時抓緊這機會「抽水」，把這蒼蠅當作籌集資金的機會，在Twitter上載了自己拿着蒼蠅拍的照片，歡迎所有人募捐5美元以「支持這個蒼蠅廣告」。
同一時間，拜登選舉團隊即時公布新商品蒼蠅拍，寫着「用真實打倒蒼蠅」（暗指彭斯／特朗普滿口謊言），定價10美元。
圖為拜登（Joe Biden）競選團隊紀念品網頁，蒼蠅拍即時成為新商品。（store.joebiden.com）
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