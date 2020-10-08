【美國大選】辯論間蒼蠅降落彭斯頭上　拜登即時抽水「打蒼蠅」

美國副總統候選人辯論在10月7日舉行。正當兩名候選人爭辯得難分難解之際，發生了一段小插曲：一隻蒼蠅在不知不覺間降落在彭斯（Mike Pence）的頭上。黑色的蒼蠅在白銀色的頭髮上特別顯眼。

事件發生在辯論環節中間的時候，彭斯正就美國是否有系統性歧視辯護時，一隻黑色的蒼蠅突然降落在彭斯的頭髮上。

在整整1分多鐘期間，彭斯似乎完全無意識到蒼蠅的存在，以至他一直用心聽賀錦麗（Kamala Harris）回應，頭前後擺動時，蒼蠅一直在彭斯的頭上跟着搖來搖去。整個場面被拍攝在直播鏡頭中，即時成為網絡熱話。

FLY ON HEAD!!! FLY ON HEAD!! pic.twitter.com/II4XPy9Cou — Alison🔪Foreman (aka "The Maid of Horror") (@alfaforeman) October 8, 2020

FINAL VP DEBATE RANKINGS



1. Kamala Harris

2. The fly

3. Mike Pence pic.twitter.com/HybQZ2aCZD — Greg Olear (@gregolear) October 8, 2020

That fly smelled bullshit so it landed right on Pence’s head. #VPDebate pic.twitter.com/Yxc1owTxQJ — Jackée Harry (@JackeeHarry) October 8, 2020

即時抽水賣蒼蠅拍

不過事件未止於此，看到這個場面的民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）即時抓緊這機會「抽水」，把這蒼蠅當作籌集資金的機會，在Twitter上載了自己拿着蒼蠅拍的照片，歡迎所有人募捐5美元以「支持這個蒼蠅廣告」。

同一時間，拜登選舉團隊即時公布新商品蒼蠅拍，寫着「用真實打倒蒼蠅」（暗指彭斯／特朗普滿口謊言），定價10美元。

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV — Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020