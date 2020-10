新書指威廉哈里不和源於王室厚此薄彼　哈里戀上梅根後想做回自己

英國哈里王子(Prince Harry)與妻子梅根(Meghan, Duchess of Sussex)執意卸下王室重要成員身分、到美國建立新生活,外界都好奇為何非要弄得離鄉背景?各方盛傳哈里和哥哥威廉(Prince William)鬧不和、梅根也與威廉的妻子凱特(Catherine, Duchess of Cambridge)有心結,當事人到現在都維持表面上的禮貌、沒公開撕破臉,但原因眾說紛紜,即將上市的新書《兄弟之戰》(Battle of Brothers)裏的論點,威廉要為一切負相當大的責任!