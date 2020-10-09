新書指威廉哈里不和源於王室厚此薄彼　哈里戀上梅根後想做回自己

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）執意卸下王室重要成員身分、到美國建立新生活，外界都好奇為何非要弄得離鄉背景？各方盛傳哈里和哥哥威廉（Prince William）鬧不和、梅根也與威廉的妻子凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）有心結，當事人到現在都維持表面上的禮貌、沒公開撕破臉，但原因眾說紛紜，即將上市的新書《兄弟之戰》（Battle of Brothers）裏的論點，威廉要為一切負相當大的責任！

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《兄弟之戰》的作者萊西（Robert Lacey），訪問了幾位王室人員，又是有盛名的資深記者，甚至還擔任Netflix影集《王冠》的顧問，其看法頗值得參考。萊西覺得英王室人員向來勢利眼，對於未來的國王、王后小心呵護，沒有繼承權的其他弟妹就隨便對待，還可能虧待他們，造成很大的問題，可惜在威廉與哈里兄弟身上，依舊沒有改善，就算兩人都需要為某件過錯承擔責任，王室人員往往選擇讓哈里扛下所有罪名、威廉輕鬆過關，使哈里變成「王家壞小子」，就像大家印象最深的哈里在開派對時穿上納粹軍服的風波，讓他被千夫所指，萊西在書中揭露，這造型其實是威廉跟哈里一起挑選的，威廉還覺得好玩哈哈大笑，沒有意識到自己身為大哥應該保護弟弟，不能陷弟弟於可能被批評之危機中。然而事情爆發，哈里被罵得狗血淋頭，威廉一點事情都沒有，王室人員一直就是用這樣的態度在處理兩人的事務。

因此個性獨立、有自身想法的梅根一出現，立刻獲得哈里的好感，認為很像他那曾經讓王室危機處理疲於奔命的母親戴安娜，戴安娜同樣也不是傳統的英國王族人員，不見得喜愛王室慣例那一套，真心做自己，是受到一堆壓抑的哈里心目中非常勇敢的精神指標。可惜哈里愈想做自己，總是壓在他頭上、對他有幾分控制欲的威廉就會不舒服，因而不能理解甚至容忍哈里愛上梅根，更打從心底不想梅根進入王室。

萊西描述，威廉與哈里的兄弟心結早在梅根出現前就存在，到梅根出現後變本加厲，哈里宣布要與梅根訂婚，威廉氣到不和他講話，兄弟此後關係愈來愈冷淡。威廉不像外界以為的斯文，脾氣並不很好，還會對父親查理斯發飆，可他身旁有一堆弄臣，會為了保護「未來國王」替他塑造美好形象，當他與梅根產生衝突，自然是梅根的問題最大，放出去給八卦小報的消息，也都對梅根充滿惡意，讓威廉與凱特的粉絲視梅根如眼中釘。

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查理斯理論上應該還能為兩個兒子之間做橋樑，無奈威廉脾氣硬，而哈理在梅根的影響下變得不想違背真實自我，威廉剛開始還勉強配合做形象、演出對梅根友善態度，時間一久、衝突日深，連演都懶得演，剛巧梅根的美式作風與保守的英國傳統大相逕庭，鬧到她和哈里出走王室成定局，威廉只想跟他們談往後的財產分配等官方事項，私下一點都不想關心，也無意修補與哈里的關係，彼此才連和解的機會都沒有。

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