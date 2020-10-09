美國大選2020 ｜特朗普出院後首次受訪　美媒揭總統假話連篇

美國總統特朗普（Donald Trump）在接受霍士商業新聞電視台主持人巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）近1小時的採訪中，發布至少14個虛假言論。他還發表至少一項誤導性言論。

據美國有線電視新聞網（CNN）10月8日報道，在因感染新冠病毒（SARS-CoV-2）住院後的首次採訪中，特朗普的語氣和往常一樣，辱罵、抨擊媒體和對俄羅斯的調查、大吹大擂，發表了一大堆不準確的言論。

關於關税

特朗普吹噓自己在對中國徵收關税之前沒人聽說過關税。事實是，美國對中國徵收關税已逾兩個多世紀。

關於誰在支付中國的關税

特朗普稱，中國支付了280億美元的關税，他將此收入分配給了農民。不止一個研究指出，是美國進口商——不是中國出口商——是實際上向華府支付關税的單位。

關於郵寄選票的合理性

特朗普在談到郵寄選票時說: 「這是一個腐敗的系統，因為他們寄出了數百萬張選票。」 事實是，寄出數百萬選票本身不是腐敗行為。郵寄選票的欺詐行為也罕見。

關於北卡羅來納州選票

特朗普表示，他們在北卡羅來納州損失或者說被騙了1,000張選票。而實際情況是，特朗普可能指的是一個錯誤，導致數千名北卡羅來納州選民在收到缺席選票申請（而不是選票本身）時信訊不正確，或者是北卡羅來納州一個縣不到500名選民意外收到兩張選票的案例。這兩種情況都不涉及舞弊，而且這兩種錯誤都不會讓選民投票超過一次。

關於河中選票

特朗普聲稱他們在一條河裏發現了裝着選票的托盤。事實是，沒有任何證據表明在哪一條河中發現裝有選票的托盤。

關於內華達州長和選票

特朗普再次聲稱，內華達州民主黨州長西索拉克（Steve Sisolak）負責該州的選票，並警吿稱，執法部門正在「密切關注」他可能的不當行為。實際情況是，西索拉克並不負責投票，而縣政府官員是那些發出選票的人。

患上新冠肺炎的美國總統特朗普10月4日下午短暫離開醫院，向守候在院外的支持者揮手致意。（AP）

關於內華達州長和簽名

特朗普聲稱「在內華達州，他們不想在選票上有任何簽名」。事實是，內華達州繼續要求郵寄投票者簽名，並繼續檢查這些簽名。

關於染疫康復

談到感染新冠病毒時，特朗普說：「發生的事情是，你感染這個。很多人感染這個」。他之後補充說：「就是這麼回事，你變得更好。」而事實是，很多人可能會遭受新冠病毒的長期傷害。美國已有逾21.2萬人死於新冠肺炎。

關於新冠病毒治療

談到治療新冠病毒的美國藥廠Regeneron（再生元製藥）正在實驗的「多株抗體雞尾酒療法」和Eli Lilly製藥公司的另一種療法時，特朗普說：「我稱之為治療。我不叫它們療法。」 而實際情況是，新冠病毒暫時無法被治癒。而雖然它們也可能最終被證明是有效，但這些療法的療效尚未在大量患者身上進行測試。

關於批准建路

特朗普聲稱，在他上任之前，「一條公路需要20年時間才能獲得批准」 。但關於過去公路或高速公路的環境審批程序需要「20年」的說法沒有明顯的依據。

關於拜登的玩笑

特朗普否認有關他對軍隊成員發表輕蔑言論的報道，他說，實際上是拜登在侮辱軍隊，稱他們是「一群骯髒的混蛋」。這是有誤導性的，事實證明，拜登關於軍隊的言論真的只是一個玩笑。

關於民意調查

特朗普稱，他不相信民意調查顯示他落後於拜登，他認為 「投票被操縱了」。 但實際上根本沒有證據表明任何重要的民意調查被「操縱」，用以導致特朗普的支持度降低。

關於參議員賀錦麗

特朗普談到民主黨副總統候選人、參議員賀錦麗（Kamala Harris）時說「她是個共產主義者」。而事實是，作為一名自由主義者，哈里斯從未表示過對共產主義或任何接近共產主義意識形態的支持。

關於林肯

特朗普表示，他為黑人社區做的事情比除了林肯（Abraham Lincoln）以外的任何總統都多，沒有人會質疑。而事實是，特朗普的成就遠不及前總統詹森（Lyndon B. Johnson）簽署的《民權法案》和《選舉權法案》的規模。

關於丘吉爾

特朗普再次將自己比作已故的英國前首相丘吉爾（Winston Churchill），聲稱丘吉爾在二戰納粹轟炸期間會去站在屋頂上發表挑釁言論。事實是，丘吉爾在空襲中並沒有在屋頂上發表過演說。