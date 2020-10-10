美國大選2020｜荷里活眾星全裸催票　女星手遮胸籲「美國需要你」

距離美國大選投票日只剩24天，一群荷里活明星特別裸體拍公益廣告，要選民勿讓自己的郵寄選票變成廢票。諧星西爾弗曼（Sarah Silverman）先雙手捧胸，最後更上空敬禮，強調「美國需要你！」

美國各州對郵寄選票規定不同，部分州規定選票需先放入保密信封，再把保密信封放進回郵信封後寄回，以確保選務人員不會看到選民姓名及票投何人。賓州最高法院更裁定，未按規定彌封的「裸票」將直接視為無效票。

因此，包括薩夏．拜倫．柯恩（Sacha Baron Cohen）以經典角色「波叔」現身，「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）、基斯洛克（Chris Rock）、艾米舒默（Amy Schumer）、超模娜奧美．金寶（Naomi Campbell）與西爾弗曼等人都裸身上陣。影片可見登場眾星強調他們什麼都沒穿，接著提醒選民務必遵守投票須知的每個步驟。

按下圖看荷里活眾星全裸催票！

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推出公益廣告的非營利組織「RepresentUs」共同創辦人兼執行長西爾弗（Josh Silver）指出，避免「裸票」與黨派無關，「這會影響到所有計劃郵寄選票的人」，也感謝敬業與才華洋溢的影星們製作這支引人注目的影片，確保所有人的選票都是有效票。

據估計，距離美國大選前4周，全美有超過400萬選民完成郵寄投票，跟2016年大選的同時期相比超出50倍，顯示投票相當踴躍。佛羅里達州大學教授麥克唐納（Michael McDonald）因此預測，今年投票率可望達到65%，創下1908年以來新高。

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