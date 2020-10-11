美國大選2020｜抽水抽到盡　拜登競選團隊公開周邊產品熱賣秘訣

美國大選2020預定11月3日舉行，在10月7日的美國副總統候選人辯論期間，一隻蒼蠅突然降落在副總統彭斯（Mike Pence）頭上。民主黨總統候選人拜登（Joe Biden ）的團隊在僅1小時內就推出新周邊產品蒼蠅拍來諷刺彭斯，火速斷市。團隊的銷售總監9日接受美媒訪問時公開周邊產品熱賣的秘訣。

↓10月8日美國副總統候選人辯論舉行期間，一隻蒼蠅飛到彭斯頭上，引起網民討論：

美國大選：圖為2020年10月8日的拜登競選團隊紀念品網頁，蒼蠅拍成為熱賣商品。（store.joebiden.com）

拜登團隊的銷售總監麥克納馬拉（Zach McNamara）9日接受美國網媒Mashable訪問時透露，當如總統特朗普（Donlad Trump）避稅般的事件傳出或辯論期間有令人團結的時刻出現時，團隊會開始構思宣傳意念。當中通常只有小部分意念可行。

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV — Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020

蒼蠅降落彭斯頭上的滑稽畫面迅速在網上瘋傳。 團隊立即「抽水」，在Twitter上發布一張拜登手持蒼蠅拍的照片，更呼籲網民募捐5美元以「支持這個蒼蠅廣告」、把握為拜登籌集資金的機會。團隊又將以往曾印在產品上的拜登金句「用真相打倒謊言」（Truth Over Lies）改成「用真相打倒蒼蠅」（Truth Over Flies），再印在蒼蠅拍上出售，定價10美元。結果蒼蠅拍在推出24小時內售罄，約售出3.5萬個。

麥克納馬拉指：「蒼蠅拍的確很可愛並有及時推出，但它印着的金句及對「用真相打倒謊言」的暗示，才是成功引起民眾共鳴及熱賣的主要原因。因為一直以來用精簡金句做主題的產品通常都會熱賣。」

加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）已成為拜登的副總統人選。（美聯社）

引入輕鬆元素

美國大選的競選團隊傳統上都會推出產品，由襟針到水杯都有。美國國家歷史博物館的政治歷史主席兼館長魯本斯坦（Harry Rubenstein）表示，製作周邊產品能讓公民除投票外也有其他參與選舉的方法，是重要的公民參與工具。

美國網媒Vox Media旗下網站Racked指出，競選周邊產品將美國人對政治的熱心及購物慾結合在一起。周邊產品更能令民眾每日都覺得自己是選戰的一份子。

拜登的團隊在這一重意義上，再為產品帶來「新生命」。麥克納馬拉稱，大家都知道大選很嚴肅，但不代表我們不可有愉快的時刻。除了籌集資金，團隊也希望透過有趣的周邊產品來在強調大選於政治上的嚴重性及提供輕鬆元素之間取得平衡。

讓民眾更熟悉拜登

麥克納馬拉透露，拜登及副手賀錦麗（Kamala Harris）其實本身都是愉快的人。有趣的產品正好讓民眾將幽默與兩名候選人連結起來。他稱不止因拜登及賀錦麗的政策、經驗及貢獻而喜歡他們，他們帶來的快樂是特朗普治下缺少的東西。

令民眾更了解拜登理念

拜登在總統候選人辯論期間，阻止特朗普壟斷發言時曾說：「你可以閉嘴嗎？老友」，團隊將此金句印在上衣上出售，結果在一天後售罄。針對特朗普避稅的醜聞，團隊又出售印有「我比特朗普支付更多入息稅」的上衣、襟針及貼紙。這一切也能吸引拜登現有及潛在的支持者探索團隊的網站，啟發他們去了解拜登及賀錦麗的理念。