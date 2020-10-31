英御廚揭「戴妃減肥餐單」　要特製零脂肪龍蝦　本身廚藝卻嚇壞人

毫不意外，為了保持自己美好的身段，戴安娜王妃（Princess Diana）飲食十分節制，早餐愛吃鮮榨果汁、乳酪，有時再來點炒嫩蛋，以及傳統英式的吐司蓋上茄汁豆 ，總之要「零脂肪」。

戴安娜可能是英國史上最備受人民愛戴的王妃與王室成員，除了一張漂亮得不可方物的臉孔之外，還因為她的一顆愛心。婚後，雖然與查理斯王子婚姻生活並不愉快，但她仍致力於公益事務，不單活躍於各類籌款活動，還身體力行，支持國際反地雷組織，關懷愛滋病童，讓她深受英國以至世界各地民眾愛戴。

一九九七年，因被狗仔隊追蹤，她所乘坐的轎車為了甩開對方而失控撞車，她亦在車禍意外中離世。英國首相貝理雅（Tony Blair）在悼念演說中，稱她為「人民王妃」（People’s Princess），從此這稱呼不踁而走。

【相關圖輯】查理斯外遇後穿「復仇裙」破盡王室禁忌 點擊瀏覽更多戴安娜的經典穿搭及窈窕身形▼▼▼

+ 27 + 27 + 27

真正的雍容華貴，不在於矯揉造作，而在於發自內心的親和。筆者在翻看專職服侍離婚後住在肯辛頓宮的戴安娜王妃和兩位王子的御廚麥格雷迪（Darren McGrady）所著的《王家食事》（Eating Royally: Recipes and Remembrances from a Palace Kitchen）一書，讀到些小故事，從中領略到這番道理。

實踐病童與王妃用餐的心願

話說戴妃喜愛在肯辛頓宮宴請各類型的客人，有一些是名人，但更多是平民百姓，尤其是那些做了好事的好人。有一次她又邀請了一位小男孩午宴，他患上了癌症，而他又寫信給戴妃，說心願是希望能夠與一位王妃午宴，戴妃遂實踐他的一個心願。

那位病童與母親及姊妹一起到來，小孩心性，且沒有什麼大不了，但他的母親卻緊張得面容繃緊，畢竟，眼前是一位王妃，而且是美麗得令人心悸、鼎鼎大名的戴妃。戴妃囑咐御廚弄一些威廉及哈利王子愛吃的東西作為午餐，款待小男孩一家人，於是御廚烤了兩隻雞，及準備了一些蔬菜。戴妃還體貼入微，在飯廳裡小男孩的座椅上，放置了一架玩具車，並為小女孩準備了一個洋娃娃，為母親準備了一束鮮花，作為禮物。戴妃談笑風生，盡量讓這家人感到自然、放鬆和舒服。

但始終是小孩心性，吃至一半，小男孩嫌麻煩，索性以手指把雞腿撿起來，津津有味地啃著。母親看到，立時面如土色，覺得自己一家在王妃面前出盡洋相。若是換到了另外一些王室貴族，準會報以白眼，但好一位戴妃，不單沒有介意，更加善解人意，見狀之後心念急轉，立時把手上的刀叉放下，並一樣以手檢起她的雞塊。這時母親才如釋重負，呼出一口氣，露出笑容。

麥格雷迪說，這就是戴妃，永遠的善解人意，永遠為別人設想周到。讀者看到這段往事後，也會明白到，真正的高貴，不在於矜持和緊守貴族的繁文縟節，而在於發自內心的親和與善良。麥格雷迪說，戴妃對他也十分體貼，當戴妃得知他在熱戀時，每逢周五晚上，都會催他早點離開肯辛頓宮，出外跟女友歡度周末。

【相關圖輯】曾飾演戴妃的女演員 你覺得誰的笑容最神似？（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 12 + 12 + 12

這位漂亮的王妃，平常又喜歡吃些甚麼呢？

毫不讓人意外，為了保持自己美好的身段，戴妃飲食十分節制，早餐愛吃鮮榨果汁、優格，有時再來點炒嫩蛋，以及傳統英式的吐司蓋上茄汁豆 ，總之要「零脂肪」。至於午餐或晚餐，她則會吃義大利麵食、新鮮蔬菜、雞和魚，飯後甜品則是水果或乳酪，尤喜歡荔枝。

有一道菜式，戴妃特別喜歡，那就是蕃茄慕斯配龍蝦，但原本的煮法卻也頗為油膩，會用上三種不同的脂肪「酸奶油、濃奶油、蛋黃醬」，於是戴妃要廚師為她改良成一個零脂肪的版本。麥格雷迪說，記得有一次戴妃又以這道菜式奉客，客人是一位美國名嘴，戴妃後來笑著向他說，席間這位名嘴對這道菜讚不絕口，但卻驚訝的說，不明白戴妃為何這麼喜歡吃這道菜卻仍可保持那麼苗條？ 他不知道，自己吃的和戴妃吃的，原來是兩個不同版本的蕃茄慕斯配龍蝦。

那麼戴妃又是否會下廚，偶而煮個幾道菜呢？

麥格雷迪說，有一次周末，沒有廚師當值，宮裡習慣的做法是先讓廚師做好一些食物，等到戴妃想吃時，便以微波爐加熱。但這個周末，戴妃卻想親自下廚，為她的一位來訪的女性朋友準備晚餐，她想簡簡單單煮些義大利麵點，認為這樣問題應該不太大。

但無論如何，她也得燒一鍋滾水把麵條先煮熟，不料，她卻雞手鴨腳，搞到廚房漏煤氣，結果招來了整整一隊消防隊！ 麥格雷迪說周一回來上班，從戴妃口中得悉情況後，忍不住笑彎了腰。

延伸閱讀：

從未曝光過的珍貴紀實照片！黛安娜王妃王室婚禮數張新照釋出

戴安娜的「復仇裙」!!經典造型背後的故事

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：最親民的「人民王妃」黛安娜王妃都吃什麼保持身材呢？關於黛妃的餐桌小軼事】