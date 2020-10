美國前第一夫人米歇爾(Michelle Obama)領導的大選倡議組織10月13日宣布夥拍籃球明星勒邦占士(LeBron James)和其他著名黑人運動員以及明星的同類倡議組織,提供有關大選支援,鼓勵選民提早投票。

米歇爾的「When We All Vote」和勒邦占士的「More Than A Vote」將合作舉辦活動,於10月18日至31日期間,在全國提早投票的票站附近提供資訊、交通、食物、音樂、個人防護設備以及其他支援。組織將邀請唱片騎師和名人嘉賓到場助慶。

根據美國選舉計劃整理的數據,截至10月13日,已經有逾千萬選民投票。米歇爾發表聲明指,「數以百萬計的美國人已經投票,距離大選日只是尚餘21日,做好計劃提早投票至關重要」,「我們不可以遺留任何人」。

共享汽車公司利夫特(Lyft)將提供優惠接載選民到票站投票。爭取民權律師委員會和選舉保障聯盟將提供法律支援,保障選民權利。「When We All Vote」還宣布提供逾100萬美元的撥款和資源,鼓勵地方組織自行舉辦同類活動。