拜登家族醜聞不絕　48年前疑搶朋友妻　小兒子吸毒嫖妓更戀亡兄妻

美國2020總統大選即將於11月3日正式登場，共和黨候選人特朗普（Donald Trump）與民主黨候選人拜登（Joe Biden）更是打得火熱。許多人都知道出生商界的特朗普家族背後有各式各樣的精彩故事，但拜登家族的傳聞也不遑多讓。不論是在拜登與妻子前夫間的糾葛，又或是小兒子吃喝嫖賭，並在大哥英年早逝後戀上大嫂等一系列脫軌行為，都成為此次大選新焦點。

妻女死於車禍，與2幼子相依為命

拜登（Joe Biden）1972年首次當選州議員，然而同年他的妻子尼莉婭（Neilia Hunter）與女兒娜奧米（Naomi Biden）卻不幸在一場車禍中喪生。當時同乘的大兒子博與亨特雖然也身受重傷，不過最後仍幸運存活下來。而拜登則在3年後與現任妻子吉爾（Jill Biden）相遇，並於1977年結為連理，此後共同扶養2名兒子與1名女兒。

▼▼▼拜登2020年9月前往第一任妻子及女兒的墓地▼▼▼

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搞上別人妻子，婚外情硬凹是「浪漫故事」

拜登的妻子吉爾1975年與前夫史蒂文森（Bill Stevenson）離婚，拜登曾經提到，自己是在1975年相親時，首次看到妻子吉爾（Jill Biden）的照片，此後便一見鍾情，對她展開猛烈追求，並於1977年抱得美人歸。但史蒂文森卻出書踢爆，拜登口中看似浪漫的愛情故事，其實全都是虛構。

史蒂文森說，他和吉爾早在1972年就認識拜登了，當時他們兩夫妻甚至共同替拜登助選，沒想到拜登卻和當時已婚的吉爾發生「不尋常關係」，這也是導致兩人婚姻破裂的主因。

史蒂文森說，1974年10月的某一天，正當他在工作時，有個人找上門告訴他，吉爾名下的那台車在5月撞到他的保險桿，明明說好要估價賠償，但卻遲遲沒有回覆。當時那個人告訴他，駕駛着吉爾的車的人正是拜登，兩人的關係也因此曝了光。史蒂文森說，事實上早在1974年8月，就有一名吉爾的好友告訴他，「吉爾跟拜登走得太近了。」那年吉爾23歲，史帝芬森26歲，拜登31歲。他說，「我把拜登當朋友，但他卻愛上吉爾。」

↓拜登的第二任妻子吉爾↓

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優秀大兒子英年早逝，小兒子吃喝嫖賭樣樣來

拜登共育有兩名兒子博與亨特，大兒子博·拜登（Beau Biden）從事司法工作，十分優秀，更被視為父親在政壇上的希望，曾任特拉華州總檢察長。然而優秀的博·拜登卻在2010年出現輕微中風現象，隨後住院治療。他2013年曾經進入侯斯頓一間癌症中心接受治療。然而2015年5月，他的腦部病情突然惡化，隨後便在同月病逝，震驚各界。

↓拜登的大兒子↓

拜登的小兒子亨特（Hunter Biden）則與哥哥相反，雖然也成為一名律師，但長期吸食可卡因，甚至因此進入勒戒所，不僅如此，過去他也曾公開嗆聲，自己去過脫衣舞俱樂部，完全不當一回事，他也被指嫖妓。行事風格放蕩不羈的亨利，的確也成為拜登在競選之路上遭人攻擊的把柄之一。

大哥病逝，弟弟與大嫂畸戀2年，卻又與別人二婚

不僅如此，已婚的亨特還在哥哥博死後與嫂嫂哈莉（Hallie Olivere Biden）發生不正當關係，兩人熱戀2年，亨特甚至因此與結婚20年的妻子凱瑟琳（Kathleen Buhle）離婚。然而就在亨特正式與凱瑟琳離婚後，亨特卻隨即與哈莉分手，轉而與另一名來自南非曾經離婚的梅莉莎（Melissa Cohen）結婚，當時兩人相識僅一週。

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