美國大選2020｜特朗普當梅拉尼婭是「魔鏡」　梅拉尼婭這麼答

美國大選2020在11月3日舉行，在10月17日晚，美國總統特朗普（Donald Trump）在威斯康星州舉行的競選集會上，提及其與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）有關自己「是否是有史以來最帥（美國）總統」的對話。

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據美國霍士新聞10月17日的視頻報道，在競選集會上，特朗普說，他曾問梅拉尼婭，「第一夫人，我看起來怎麼樣？」梅拉尼婭回答，「親愛的，你是最帥的總統。」特朗普還問道，「我是不是有史以來最帥的總統？」隨後，特朗普面對台下熱情地支持者說道，「（她說），『是的，絕對是』。我說，誰能比得上我？她說，『甘迺迪很帥，但他與你不同，親愛的』。」

特朗普的這番對話，使得台下的支持者們笑聲與呼聲連連。

值得一提的是，距離美國大選2020僅有不到3周時間。路透社10月8日文章稱，全美民意調查多次顯示，民主黨候選人拜登（Joe Biden）的支持率持續領先於現任總統特朗普。

文章稱，特朗普接連數日在競爭激烈的各州舉行競選集會。10月15日，特朗普在北卡羅來納州召開了大規模集會。16日，在佛羅里達州和喬治亞州舉行集會。隨後，17日，在密歇根州和威斯康星州相繼舉行集會。特朗普直接呼籲選民對其進行支持，希望以此挽回頹勢、逆轉局面。