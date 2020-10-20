美國大選2020｜「復仇者聯盟」網上集結　為拜登團隊站台募款

美國大選2020投票在即，將於11月3日公布結果，2位候選人相互出招吸睛，民主黨候選人拜登的競選團隊更找來Marvel漫威電影《復仇者聯盟》主要演員群站台，包括「美國隊長」（Captain America）基斯伊雲斯（Chris Evans）、「黑寡婦」（Black Widow）施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）、「蟻俠」保羅活特（Paul Rudd）以及「變形俠醫」（Hulk）麥克雷法路（Mark Ruffalo），一同為拜登募款。

根據美媒《荷里活報道者》（Hollywood Reporter）指出，《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）導演羅素兄弟將於20日舉辦虛擬募款活動，並命名為「投票者集結」，為拜登拉票，更會與副總統候選人賀錦麗網上互動，一起玩小遊戲及益智問答，參加者可在觀看過程中捐款，官方網站並註明「無論你捐贈的金額是多少，都能夠加入這場活動，與復仇者聯盟、參議員賀錦麗共同為民主集結」，目前已吸引眾多影迷關注。

基斯伊雲斯向來關注政治，如今更是身體力行，用自身名氣為拜登站台。基斯伊雲斯曾設立網站「A Starting Point」，關懷社會議題，並說「我希望大家能關心周遭的狀況，思考自己如何給這個社會幫助」，也時常透過與網友互動，讓許多弱勢團體發聲。

基斯伊雲斯從不避諱自己的政治傾向，多次透過Twitter砲轟現任總統特朗普忽視民生、種族等問題，批他只會在網絡上尋求同溫層關注，「你必須要好好利用自己的平台，而不是只會一天到晚在Twitter上發文而已」。

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