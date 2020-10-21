特朗普小女兒為父拉票演講　說漏性少數群體惹爭議

隨着美國大選2020日期愈來愈近，美國總統特朗普（Donald Trump）小女兒蒂法尼（Tiffany Trump）也開始參加拉票活動，卻意外引發爭議。

蒂法尼10月17日在演講中稱，父親特朗普支持LGBQIA+群體，但因漏掉了「T」代表的變性人群體而惹爭議。圖為她9月9日在Twitter上載出席競選活動的相。（Twitter@Tiffany Ariana Trump）

據今日美國（USA Today）10月20日報道，蒂法尼10月17日出席在佛羅里達州舉辦的「特朗普驕傲2020」（Trump Pride 2020）活動。

這場活動由美國國家情報局局長格倫內爾（Richard Grennell）組織，他也是總統首個提名的同性戀內閣成員。

因此，蒂法尼以格倫內爾為證，稱「我知道我爸爸相信什麼，比政治更重要的是，他支持男同性戀、女同性戀、『LGBQIA+』群體」。

This may be the worst speech I’ve ever seen.



pic.twitter.com/5wWDXMXRBA — Molly Jong-Fast🏡 (@MollyJongFast) October 20, 2020

USA Today指出，經過全球數十年的研究與運動，性少數群體已經細分為「LGBTQIA+」，分別是：女同性戀、男同性戀、雙性戀、變性人、酷兒（對自身性取向有懷疑）、雙性人、無性戀的首字母縮寫，加號代表「及其他」，如果全部展開，應當寫成「LGBTTTQQIAA」。

蒂法尼演講中漏掉了「T」代表的變性人群體，令變性人群體大為不滿。LGBTQ+媒體倡導組織GLAAD在Twitter上分享一個連結，列出了特朗普各種反LGBT的行動和情緒，標題寫着「在此提醒您，特朗普政府不是LGBTQ群體的朋友」。

今日美國新聞網提到，不少性少數團體對蒂法尼的言論表示不滿，因為特朗普雖然很少公開發表有關「LGBTQ」的言論，但是特朗普曾經頒布禁令，禁止變性人群體參軍，還推翻了前總統奧巴馬（Barack Obama）時代保護變性人學生上公立學校的舉措。