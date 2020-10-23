荷蘭電腦專家稱成功猜中特朗普Twitter密碼　原來是他口頭襌？

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英國《衛報》10月23日報道，荷蘭一名電腦保安專家稱自己成功猜中美國總統特朗普（Donald Trump）的Twitter密碼，並在上周登入總統的戶口，密碼就是特朗普的口頭襌「maga2020!」（maga即Make America Great Again）Twitter則回應稱，未有發現相關證據去印證事件。

該名專家為熱韋爾（Victor Gevers），據荷蘭《人民報》報道，他10月16日在第5次嘗試登入時成功猜中特朗普的密碼，他本以為自己在嘗試4次後會遭封鎖，但並沒有發生，「我預期失敗4次後會遭封鎖，又或至少要求我提供更多資訊。」他又稱，從他成功登入戶口看來，特朗普似乎沒有使用兩階段驗證（two step verification）作為網絡保安措施。

熱韋爾表示登入後能夠看到特朗普的私人短訊，可以代他發帖，也能夠更換他的檔案資料。他表示自己以特朗普的名義發了一個帖子，以引起白宮注意，事後白宮也沒有把這篇帖文刪除。他還稱，自己之後收到美國特勤局的電郵，感謝他提醒到有關單位注意保安問題。

↓熱韋爾稱自己以特朗普名義發的帖子↓

熱韋爾向媒體分享了數張他在登入特朗普戶口之後的畫面截圖，《人民報》報道指，荷蘭電腦保安專家認為熱韋爾的說法可信。不過Twitter則稱，未有發現相關證據去印證此事，又稱已積極地為知名人士的戶口設保安措施。

這次並非熱韋爾首度表示自己登入了特朗普的帳戶，今年9月，3名黑客公開表示曾經在2016年登入這位美國總統的Twitter戶口，其中一人便是熱韋爾，他們稱當時特朗普的Twitter密碼是yourefired。

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