受夠特朗普狂言　拜登說九次「拜託」成辯論名台詞

美國總統大選辯論過往曾出現一些經典口頭禪，像是1980年列根（Ronald Reagan）說過的「你又來了」（There you go again），1984年戈爾（Al Gore）引用流行語「牛肉在哪裏」（Where's the beef）。《政治報》網站（Politico）指出，拜登（Joe Biden）在這場辯論會上一共說了9次「拜託」（C'mon）來反擊特朗普的論述，試圖讓辯論史上的經典語錄也記上自己一筆。

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辯論一開始談到新冠疫情時，特朗普說人們正學會「與新冠病毒共處」，拜登則說「與它共處？拜託，我們都要因它而死了」。

（編按：拜登談到疫情時，指摘特朗普一直說疫情很快結束，並說「拜託，全世界沒有另一位認真的科學家認為疫情很快就完結。」另外拜登嘲弄特朗普的復課計劃，說「那裏的所有老師，當中不會有很多人會死，所以不要擔心，不要擔心。拜託。」）

後來特朗普再次承諾會公布納稅紀錄，拜登則諷刺他這四年來一直說要公布，上回辯論又說自己很聰明，知道怎麼鑽體制漏洞，讓拜登忍不住直呼「拜託、拜託大家醒醒」。

談到美朝關係時，特朗普吹噓自己跟金正恩的好交情，才使得朝鮮半島未陷入戰爭；拜登則說「美國也跟希特勒關係良好，直到他跑去入侵歐洲各國。拜託好嗎」。

隨後特朗普拿出醫療保險大作文章，再被拜登打臉：「這個想大砍美國醫療保險的人居然想向我說教？拜託好嗎。」

（編按：特朗普指民主黨基於政治原因拒絕通過紓困法案，拜登則反駁說民主黨於眾議院已經通過大規模的法案，但參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）不支持，「拜託。那人有什麼問題？」）

最後，特朗普提到自己對黑人社區的貢獻，誇口自己是在場「最沒有種族主義的人」，拜登則冷不防調侃「那林肯就是美國現代史上最具種族歧視的總統了」。接着他批評特朗普煽動種族歧視者，上回辯論還要極右團體「驕傲男孩」準備好行動，「拜託，這傢伙呼喚同類的聲量就跟船鳴聲一樣響」。

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