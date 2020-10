美國大選2020｜受夠特朗普狂言　拜登說九次「拜託」成辯論名台詞

美國總統大選辯論過往曾出現一些經典口頭禪,像是1980年列根(Ronald Reagan)說過的「你又來了」(There you go again),1984年戈爾(Al Gore)引用流行語「牛肉在哪裏」(Where's the beef)。《政治報》網站(Politico)指出,拜登(Joe Biden)在這場辯論會上一共說了9次「拜託」(C'mon)來反擊特朗普的論述,試圖讓辯論史上的經典語錄也記上自己一筆。