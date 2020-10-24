【Marvel】星爵Chris Pratt被指撐特朗普　羅拔唐尼撲火幫倒忙

漫威（Marvel）電影眾主要演員近日成為網絡熱烈討論話題，由於羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、基斯伊雲斯（Chris Evans）、麥克雷法路（Mark Ruffalo） 等聯合挺美國民主黨總統候選人拜登，讓缺席的基斯柏特（Chris Pratt）被酸民抨擊是現任總統特朗普的支持者，才不願出面表態，他又因身為虔誠基督徒、被貼上「保守傳統白人」標嵌，他所出入的教會又向來對跨性別、同志族群不友善，讓網友將這些「罪狀」全部加諸在他身上。

漫威群英為何挺拜登變成卻竟被網民攻擊詳情（按圖了解）：

無巧不巧，電視女編導艾美柏格（Amy Berg）又在Twitter上將Chris Evans、基斯派恩（Chris Pine）、基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）與Chris Pratt照片擺在一起，寫道：「必須踢掉其中一個。」引來熱烈迴響，痛恨Chris Pratt的酸民留下一堆惡意回應，媒體注意到此現象，逼得羅拔唐尼等先後出來為他緩頰，希望這些酸民停手，自稱無心批判任何人的Amy Berg，也寫道：「真的，夠了。本來這只是模仿萬聖節糖果必須要拿掉其中一個的迷因、好玩一下的遊戲，結果變成兩邊充滿仇恨的攻擊，我唯一要講的是，我希望那些出面聲援Chris Pratt的人也能力挺貝兒娜森（Brie Larson）。」

這下子等於又放了把新的火，因為扮演「驚奇隊長」的Brie Larson，身為立場鮮明的女性主義者，備受一堆男性酸民的攻擊，甚至三不五時就在社群網站上要求漫威把她換掉，強調大家有多討厭看到她，讓她背負很大壓力。Brie Larson被批評得如火如荼時，可沒有看到羅拔唐尼等人替她聲援。

如此一來，有人認為羅拔唐尼等反而造成反效果，讓大家更討厭基斯柏特，因這證明傳統多看高白人男性，真的享有更多特權，連被罵都會有親衛隊出面抵擋，也有人批羅拔唐尼等對於男女同事態度大不同，顯然充滿性別差異的惡劣態度，不但幫不了基斯柏特，，還讓自身的形象跟着扣分。

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Marvel電影中有3位叫做Chris的演員，當中包括「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）以及「星爵」基斯柏特（Chris Pratt），三人毫不介意撞名，「美國隊長」曾被導演大讚係「the best Chris」，但原來基斯咸士禾夫卻與「第四位Chris」基斯派恩（Chris Pine）有心病…

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