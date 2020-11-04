美國大選2020｜接捧伊萬卡？拜登女兒熱心公益　創業回饋社會

美國大選2020｜現任「第一女兒」伊萬卡（Ivanka Trump）一向是父親特朗普（Donald Trump）的得力助手，從特朗普集團和真人騷，再走到白宮，特朗普身邊都有她的身影。那麼如果前副總統拜登（Joe Biden）當選，么女阿什利（Ashley Biden）會否接捧成為光芒四射的總統女兒，遊走國際舞台，穿梭大國之間呢？

三兄妹情深 難捨患癌大哥

拜登有四名子女，除了早年車禍逝世的女兒娜奧米（Naomi Biden）和近年腦癌病逝的兒子博（Beau Biden）以外，還有最近捲進醜聞的亨特（Hunter Biden）和跟現任妻子吉爾（Jill Biden）的唯一一名孩子阿什利。

阿什利和兩位哥哥雖然是同父異母的關係，跟大哥的年紀相差12年，但她自小看着哥哥的身影成長，關係很好。吉爾接受訪問時形容，阿什利一出世的時候，兩個哥哥就一直照顧她，阿什利也十分敬仰哥哥，「無論他們去哪裏，她都想去，他們也會帶她去。」

曾任特拉華州司法部長的博因為腦癌病逝，對拜登一家造成沉重打擊，阿什利也不例外。她於哥哥的葬禮憶述小學時快樂的畫面：「那時我牽着兩個哥哥的手，我寫道，『快樂就是和我的哥哥一起。』那是真的，直到現在都是真的。」

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阿什利和哥哥關係很好，但大哥因為腦癌病逝，三兄妹同場的畫面已經不可能重現。圖為2012年9月6日，博、亨特和阿什利於北卡羅來納州出席民主黨全國代表大會，聽着父親以副總統的身份發言。（Getty Images）

父母影響深遠 決心為不公義發聲

父親是政客，母親是教師。阿什利的事業也離不開公共事務。2017年，阿什利接受《魅力》雜誌（Glamour）訪問，解釋她為什麼致力投身她認為重要的議題，「這份熱情始於很年輕的時候……我的父親大半生是公僕，我的母親是公共學校老師——這是來自我的基因。」

大約小學五年級時，阿什利發現她最喜愛的唇膏公司於動物進行測試，激發她開始關注動物權益。她後來看到很多海豚被魚網捕捉，於是做了資料搜集，跟當時是參議員的父親說要拯救海豚，最終促成通過保護海豚的法律。長大後的阿什利當了一名社工，後來加入特拉華州司法中心，從事刑事司法改革工作。

我的父親一直教我，沉默等於是同謀，我必須為被不公對待的人發聲。這份信念一直陪伴我直到成年，也是引導我職業生涯的原則。 阿什利

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服裝品牌不離地 捐錢回饋社會

無獨有偶，阿什利和伊萬卡一樣都有屬於自己的服裝品牌，但不同的是，相對於賺錢牟利，阿什利較看重回饋社會。2017年，阿什利推出自家品牌Livelihood，設計和出售美國製造的服裝，並將部份收入捐贈華盛頓和特拉華州的社區組織。品牌曾為漢密爾頓酒店（Hamilton Hotel）重新設計制服，獲集團捐出1.5萬美元。

品牌主打連帽運動上衣（hoodie），除了因為阿什利是「T恤配牛仔褲那種女生」以外，還因為她欣賞連帽運動上衣作為美國工人和「黑人的命也是命」運動的象徵。她說：「Livelihood特別是關於收入不平等。而種族不平等和收入不平等是直接有關。」

目前經歷重組的Livelihood對阿什利而言還有一份特殊的意義。品牌標誌帶有一枝箭的圖案，代表人有時要像拉弓的動作一樣，被拉倒才可以向前進發。對她來說，哥哥博就是她的弓，「他的癌症擊潰了我。我沒有選擇，只好向前進發，繼續前行，繼續瞄準我的目標。」正如吉爾說過，阿什利很看重延續哥哥的衣缽。也許正因如此，哥哥的離開才能成為她燃亮生命的動力。

圖為2016年2月28日，美國第二夫人吉爾和女兒阿什利於加州荷里活出席奧斯卡金像獎頒獎典禮。（Getty Images）

曾經年少輕狂 疑吸食可卡因

哥哥亨特被爆連串醜聞，阿什利和很多人一樣都有不光彩過去。1999年，當時是大學生的阿什利於新奧爾良因為管有大麻被捕。2002年，她和朋友到夜店消遣，離開時朋友搗亂，阿什利對警察大聲叫嚷而被捕。兩宗案件最後都獲撤控。2009年則流出她懷疑吸食可卡因的影片。

阿什利經歷過年少輕狂的日子，活於大眾的目光，也走過喪兄的痛楚。種種都讓她協助更生人士時更能體會對方的心情。她坦承，自己也曾做過不少錯誤的決定，但不論怎樣，總可以向前進和活得更好。她認為，向在囚人士提供他們所需的服務，能夠帶給他們希望和可能，「我從事這種工作是因為我們的制度未能正常運作，大規模囚禁不是答案。」

圖為2020年2月29日，美國前副總統拜登於南卡羅來納州出席民主黨初選活動，妻子吉爾和女兒阿什利到場支持。（Getty Images）

一向作風低調 支持父親參選

一直保持低調阿什利連社交媒體帳戶也不公開，不過當父親今屆第三度問鼎總統寶座，她仍然不遺餘力，為拜登拉票。她出席民主黨全國代表大會時如此形容父親：「他堅強、關心人和有原則…… 他將是所有惡霸見過的最大敵人。」

阿什利亦曾主持一場競選活動，談論女性薪酬平等、育兒和生殖權利。她說：「當我說我準備好迎來拜登政府時，不只是因為我覺得我的爸爸是最好人選。當他出任總統，他會協助我們解決現今世代最大的挑戰……他富有同情心和毅力，可以幫助我們解決破壞所有社區的種族和經濟差距。」

伊萬卡四年以來跟其他國家的第一夫人幾乎平起平坐，可能是近代最有權力的第一女兒，阿什利自然難以成為伊萬卡那種吸引鎂光燈注目的第一女兒。但阿什利一直致力公共事務，關心社會，如果拜登當選，她大概仍然能夠以自己的方式，以第一女兒的優勢塑造更加美好的世界。